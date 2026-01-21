Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P., B. B.

OP Avstralije

OP Avstralije (ATP), 4. dan

Carlos Alcaraz zanesljivo preskočil nemško oviro

Carlos Alcaraz se je zlahka prebil med 32 najboljših.

Carlos Alcaraz se je zlahka prebil med 32 najboljših.

Foto: Reuters

V sredo je na sporedu četrti dan teniškega OP Avstralije, ki je v moškem delu predvsem v znamenju Carlosa Alcaraza, trenutno prvega igralca sveta. V treh nizih je odpravil Nemca Yannicka Hanfmanna. Na osrednje igrišče bo stopil tudi domači ljubljenec Alex de Minaur.

Arina Sabalenka
Sportal Arina Sabalenka brez težav, Olga Danilović trčila ob ameriški zid

Carlos Alcaraz je tokrat igral podnevi in upravičil vlogo favorita proti Yannicku Hanfmannu. Sloviti igralec s Pirenejskega polotoka je po dveh urah in 46 minutah zlomil odpor 34-letnega tekmeca iz Nemčije.

"Že pred dvobojem sem vedel, da bo Hanfmann dobro igral, a uvodni del tekme je bil veliko težji, kot sem pričakoval," je po zmagi dejal šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Španec je doslej po dvakrat slavil v Parizu, Wimbledonu in New Yorku, v Melbournu pa še ni posegel po zvezdah, v letih 2024 in 2025 se je najdlje prebil do četrtfinala. Španec se tako spogleduje z zgodovinskim dosežkom, saj bi lahko postal najmlajši igralec, ki bi osvojil vse štiri turnirje za grand slam. 

Alex De Minaur | Foto: Guliverimage Alex De Minaur Foto: Guliverimage

V večernem terminu bodo na račun prišli navijači Alexa de Minaurja, ki se bo prvič pomeril s Srbom Hamadom Međedovićem. Šesti nosilec turnirja slovi po izjemni hitrosti in obrambni igri, vse bolj pa prihaja do izraza tudi njegova napadalna igra. Proti 90. igralcu sveta bo želel že takoj prevzeti pobudo in tako svoje navijače dvigniti na noge.

Zanimivi dvoboji, 4. dan:

Danil Medvedjev (Rus/11) - Quentin Halys (Fra) 6:7 (9), 6:3, 6:4, 6:2;
Carlos Alcaraz (Špa/1) - Yannick Hanfmann (Nem) 7:6 (4), 6:3, 6:2;
Francisco Cerundolo (Arg/18) - Damir Džumhur (BiH) 6:3, 6:2, 6:1;
Fabian Marozsan (Mad) - Kamil Majchrzak (Pol) 6:3, 6:4, 7:6 (5);
Tommy Paul (ZDA/19) - Agustin Tirante Thiago (Arg) 6:3, 6:4, 6:2;
Andrej Rubljov (Rus/13) - Jaime Faria (Por) 6:4, 6:3, 4:6, 7:5;
Martin Etcheverry Tomas (Arg) - Arthur Fery (VBr) 7:6 (4), 6:1, 6:3;

Hamad Medjedović (Srb) – Alex de Minaur (Avs/6)
Frances Tiafoe (ZDA/29) – Francisco Comesana (Arg)
Alexander Zverev (Nem/3) – Alexandre Muller (Fra)

OP Avstralije
