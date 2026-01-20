"Ko se je pridružil vojski, sem napredovala za več kot 200 mest," je po porazu v prvem krogu povedala ukrajinska teniška igralka Oleksandra Olijnikova, ki je na novinarsko konferenco prišla s posebnim sporočilom.

Oleksandra Olijnikova, ukrajinska teniška igralka, je na OP Avstralije pustila močan pečat. Ne samo zaradi svoje nenavadne igre in poslikave telesa, ampak tudi zaradi ganljivega napisa na majici, s katero je prišla na novinarsko konferenco.

"Potrebujem vašo pomoč za zaščito ukrajinskih žensk in otrok, vendar o tem ne morem govoriti tukaj," je pisalo na njeni majici, s čimer je nekako zaobšla pravila turnirjev, kjer ponavadi ne želijo političnih izjav. Kljub porazu proti Madison Keys s 7:6 (6), 6:1 je pritegnila javnost. Tudi Keys je pohvalila svojo nasprotnico, ki je po tekmi mahala z ukrajinsko zastavo.

Olijnikova je znana po poslikavah na telesu in obrazu (nekatere so začasne). Po dvoboju je priznala, da s svojo nenavadno igro do te mere zmede nasprotnice, da ne vedo več, kaj se dogaja. A v njeno igro je malokdo verjel in niso ji napovedovali teniške prihodnosti.

"Od začetka profesionalne kariere sem velikokrat slišala, da ne bom med prvimi tisočimi, nato med prvimi 500, med prvimi 300 in med prvimi stotimi. Danes sem na 92. mestu. Vsi ti ljudje mi govorijo, da s tem načinom igre ne bom mogla napredovati. Pravzaprav je moja ideja, da na igrišču počnem čudne stvari, in s takšno igro sem najboljša igralka. Danes sem spoznala, da lahko v neprijeten položaj spravim tudi eno najboljših igralk."

Petindvajsetletna teniška igralka je zelo povezana s svojo državo, Ukrajino. Sploh prek svojega očeta, ki je trenutno vojak v ukrajinski vojski. Zato je tudi njemu namenila kar nekaj ganljivih besed.

"Je moj največji navijač – in to že od otroštva. Zelo sem ponosna nanj in to me še bolj motivira. Odkar se je pridružil vojski, sem svojo uvrstitev izboljšala za več kot 200 mest. Vem, da so bile njegove sanje, da me vidi na tem igrišču, in naredila bi vse, da bi bil ponosen."

Najlepši trenutek je doživela, ko ji je oče takoj po tekmi poslal sporočilo. Pohvalil je njeno igro in dejal, da so se mu izpolnile sanje. "Ne morem razložiti teh občutkov, a ko si v takšni situaciji, si lahko postaviš prioritete v svojem življenju. Naredila bom vse, da bo še bolj ponosen," je še povedala Ukrajinka.

