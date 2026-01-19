Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
11.23

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 11.23

13 minut

Pevka Karley Scott Collins zanikala govorice, da je v razmerju s Keithom Urbanom

Vzpenjajoča country zvezda Karley Scott Collins

Vzpenjajoča country zvezda Karley Scott Collins

Foto: Profimedia

Mlada country glasbenica in igralka Karley Scott Collins je zaradi govoric in medijskih objav, da je v razmerju z ločenim glasbenikom Keithom Urbanom, te zdaj utišala kar sama in se ob tem pošalila, da gre za naravnost smešne in neresnične trditve.

Nekateri ameriški mediji so po ločitvi Keitha Urbana in Nicole Kidman slavnega glasbenika hitro povezali z njegovimi domnevnimi novimi spremljevalkami. Med njimi se je povezovanj z Urbanom naveličala 26-letna vzhajajoča country zvezda in igralka Karley Scott Collins, ki je na svojem Instagramu zanikala vse govorice, da je v razmerju z ločenim avstralsko-ameriškim glasbenikom.

Na Instagramu se je pevka z zapisom odzvala na članek, v katerem so ugibali, ali je prav ona Urbanova nova spremljevalka: "Vsem vam, to je popolnoma SMEŠNO in neresnično," je zapisala mlada glasbenica.

Instagram pevka | Foto: Instagram/posnetek zaslona Foto: Instagram/posnetek zaslona

Govorice in ugibanja o novih spremljevalkah Urbana so začele krožiti že nekaj tednov po tem, ko je bila ločitev med Urbanom in Nicole Kidman dokončno potrjena. Par, ki je na estradni sceni veljal za enega izmed bolj harmoničnih, je bil poročen 19 let. Urban in Kidman sta se po poročanju nekaterih medijev o ločitvi pogovarjala zasebno, javnost pa je za ločitev izvedela junija lani.

Urban in Kidma sta se poročila leta 2006. V zakonu sta se jima rodili tudi dve hčerki, 17-letna Sunday Rose Kidman Urban in 15-letna Faith Margaret Kidman Urban.

