Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
11.47

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
moška moda modna revija Dolce & Gabbana

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 11.47

10 minut

Dolce & Gabbana razburila z revijo v Milanu, obtožujejo ju rasizma

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Dolce & Gabbana, Milano | Modna revija hiše Dolce & Gabbana na tednu moške mode v Milanu | Foto Reuters

Modna revija hiše Dolce & Gabbana na tednu moške mode v Milanu

Foto: Reuters

Modna hiša Dolce & Gabbana se je znašla pod plazom kritik zaradi modne revije, na kateri so nastopili izključno belopolti modeli.

Modna oblikovalca Domenico Dolce in Stefano Gabbana sta s sobotno modno revijo na milanskem tednu moške mode spet zakuhala škandal. Novo kolekcijo hiše Dolce & Gabbana sta predstavila na reviji, ki sta jo naslovila Portret moškega, po modni brvi pa so se sprehodili izključno belopolti modeli, kar je sprožilo burne razprave in obtožbe rasizma.

Izbor modelov je kritizirala vrsta modnih komentatorjev, med njimi francoski spletni vplivnež Lyas, ki je modno revijo označil za "50 odtenkov sive". Poudaril je, da so si pri Dolce & Gabbana "revijo drznili napovedati z izjavo, da je kolekcija posvečena 'edinstveni identiteti vsakega moškega'", na brv pa so poslali modele, med katerimi ni bilo nobene raznolikosti.

Pod Lyasovo objavo na Instagramu se je oglasila tudi modna superzvezdnica Bella Hadid in zapisala, da je "šokirana, da ljudje dejansko še vedno podpirajo to podjetje".

Modna hiša Dolce & Gabbana z ustanoviteljema na čelu ima namreč dolgo in pestro zgodovino nestrpnih izjav ter kontroverznih izdelkov in modnih kampanj. Leta 2012 so na modno brv poslali manekenke z uhani v obliki glav temnopoltih žensk, ki so spominjale na nekdanje stereotipne upodobitve sužnjev, leta 2016 so predstavili obutev z imenom "suženjski sandali", leta 2018 pa objavili oglasno kampanjo, v kateri kitajska manekenka skuša s paličicami jesti tipične italijanske jedi, medtem ko moški glas med drugim namerno narobe izgovarja besede, kot bi se norčeval iz kitajskega govora.

Stefano Gabbana in Domenico Dolce | Foto: Reuters Stefano Gabbana in Domenico Dolce Foto: Reuters

Leta 2015 sta Dolce in Gabbana, ki svoje istospolne usmerjenosti ne skrivata, razburila tudi z izjavami, da istospolni pari ne bi smeli posvajati otrok in da je "edina prava družina tradicionalna".

Oglejte si še:

Kardashian poroka
Trendi Poroka leta ali promocija kontroverznih modnih oblikovalcev?
Benetke modna revija toča
Trendi Apokaliptični prizori iz Benetk: zvezdnike pregnala ogromna toča #video
moška moda modna revija Dolce & Gabbana
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.