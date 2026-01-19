Modna oblikovalca Domenico Dolce in Stefano Gabbana sta s sobotno modno revijo na milanskem tednu moške mode spet zakuhala škandal. Novo kolekcijo hiše Dolce & Gabbana sta predstavila na reviji, ki sta jo naslovila Portret moškega, po modni brvi pa so se sprehodili izključno belopolti modeli, kar je sprožilo burne razprave in obtožbe rasizma.

Izbor modelov je kritizirala vrsta modnih komentatorjev, med njimi francoski spletni vplivnež Lyas, ki je modno revijo označil za "50 odtenkov sive". Poudaril je, da so si pri Dolce & Gabbana "revijo drznili napovedati z izjavo, da je kolekcija posvečena 'edinstveni identiteti vsakega moškega'", na brv pa so poslali modele, med katerimi ni bilo nobene raznolikosti.

Pod Lyasovo objavo na Instagramu se je oglasila tudi modna superzvezdnica Bella Hadid in zapisala, da je "šokirana, da ljudje dejansko še vedno podpirajo to podjetje".

Modna hiša Dolce & Gabbana z ustanoviteljema na čelu ima namreč dolgo in pestro zgodovino nestrpnih izjav ter kontroverznih izdelkov in modnih kampanj. Leta 2012 so na modno brv poslali manekenke z uhani v obliki glav temnopoltih žensk, ki so spominjale na nekdanje stereotipne upodobitve sužnjev, leta 2016 so predstavili obutev z imenom "suženjski sandali", leta 2018 pa objavili oglasno kampanjo, v kateri kitajska manekenka skuša s paličicami jesti tipične italijanske jedi, medtem ko moški glas med drugim namerno narobe izgovarja besede, kot bi se norčeval iz kitajskega govora.

Stefano Gabbana in Domenico Dolce Foto: Reuters

Leta 2015 sta Dolce in Gabbana, ki svoje istospolne usmerjenosti ne skrivata, razburila tudi z izjavami, da istospolni pari ne bi smeli posvajati otrok in da je "edina prava družina tradicionalna".

