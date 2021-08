Apokaliptični prizori iz Benetk: zvezdnike pregnala ogromna toča #video

Modna oblikovalca Domenico Dolce in Stefano Gabbana sta v preteklih dneh Benetke spremenila v svetovno prestolnico mode in blišča. Mesto v laguni sta izbrala za tridnevni modni spektakel, v okviru katerega sta predstavljala svoje kreacije visoke mode, udeležila pa se ga je plejada zvezdnikov in bogatašev z vsega sveta.

Sredi revije se je razbesnela nevihta s točo

Ne zvezdniški status ne zajeten bančni račun pa nista pomagala, ko je revijo moške mode, ki so jo v ponedeljek popoldne priredili v beneških Arzenalih, prekinila nevihta s točo. Občinstvo je zajela panika in vsi so začeli bežati pred ledenimi zrni, ki so v premer menda merila tudi do dva centimetra.

Poglejte:

Dolce & Gabbana je sicer v treh dneh priredila več revij na različnih beneških lokacijah, kolekcijo za ženske so na primer predstavljali na Trgu svetega Marka, po modni brvi pa se je sprehodila cela vrsta zvezdniških potomk.

Kreacije so med drugim predstavljale Leni Klum, hči manekenke Heidi Klum, pa Deva Cassel, hči igralcev Monice Bellucci in Vincenta Cassela, Emmeline Bale, hči igralca Christiana Bala, ter Jessie James in D'Lila Star Combs, hčerki raperja Seana Combsa - Diddyja.

Ponosna mama Heidi Klum in njena hčerka Leni v ozadju:

Oglejte si še: