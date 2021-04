CNN med "male dvojnike Benetk" uvrstil dve slovenski mesti #video

Slovenci smo med srečneži, ki imajo Benetke, eno najslavnejših in najlepših mest na svetu, praktično na dosegu roke. Še več: tudi med pandemijo, ki nas zadržuje znotraj državnih meja, lahko občutimo vsaj del beneške duše. Vpliv tega mesta je namreč mogoče opaziti tudi na slovenski obali.

Ameriški medij CNN je pred kratkim objavil seznam sredozemskih mest, ki so videti kot majhni dvojniki Benetk. Gre za mesta na območjih, ki so bila nekoč del Beneške republike, ko je tja segala vzdolž vzhodne jadranske obale in vse do Cipra.

Povsem na vrh seznama "beneških replik" so postavili dve slovenski mesti: Piran in Koper.

"Če bi bile Benetke vas, bi bile takšne," so zapisali o Piranu, "piranski zvonik je skoraj popoln dvojnik tistega na Trgu svetega Marka. Kanalov sicer ni in ribiške barke, privezane v središču mesta, niso niti malo podobne trajektom in ogromnim potniškim ladjam v Benetkah, zato pa ima ta majhna oaza miru obilico stavb, zgrajenih v beneškem slogu, in slovitega beneškega krilatega leva na pročelju mestne hiše."

Foto: Getty Images

Piran je bil del Beneške republike med letoma 1283 in 1797, so še pojasnili, ob tem pa zapisali: "Zagotovo niso obtičali v preteklosti. Piran je bil prvo mesto na območju nekdanje Jugoslavije, ki je dobilo temnopoltega župana, ko so leta 2010 izvolili v Gani rojenega Petra Bossmana."

Piran ni edini med "malimi Benetkami" na slovenski obali, poudarjajo, beneške vplive je mogoče začutiti tudi v Izoli, posebej pa so izpostavili Koper, kjer je mogoče videti pomanjšano reprodukcijo slavnega beneškega mosta Rialto. Ta krasi Da Pontejev vodnjak, katerega zgodovina sega v daljno leto 1666.

Da Pontejev vodnjak na Prešernovem trgu v Kopru Foto: Wikimedia Commons

"To je le eden od številnih beneških elementov v tem mestu," so ob tem zapisali na CNN, "ne nazadnje je bil Koper nekoč glavno mesto beneške Istre."

Celoten seznam "malih kopij Benetk" na Jadranu in v vzhodnem Sredozemlju:

