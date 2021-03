Benetke in Firence nad Airbnb: Ko se meje odprejo, moramo biti pripravljeni

Čezmerni turizem, ki smo mu bili na najbolj obleganih turističnih točkah priča pred začetkom pandemije covid-19, se zdaj zdi le kot daljni spomin, a njegove posledice marsikje še vedno čutijo. Še posebej v mestih, iz katerih je domačine odgnalo oddajanje nepremičnin turistom, zdaj pa stara mestna jedra in turistom namenjene trgovine samevajo.

Foto: Reuters

In številna taka mesta nočejo vrnitve v predpandemično stanje, temveč si želijo sprememb. Med njimi so Benetke in Firence, simbola čezmernega turizma in vseh negativnih posledic, ki jih ta prinese s seboj. Oblasti obeh mest so združile moči in skupaj sestavile deset nujnih sprememb v povezavi s turizmom, ki jih zahtevajo od države, poroča CNN.

Ena, morda najpomembnejša od njih je strogo omejevanje kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom, ki običajno poteka prek platforme Airbnb.

Foto: Reuters

"Fenomen kratkoročnega oddajanja nepremičnin mora biti bolje reguliran," so zapisali po poročanju CNN. Kot so pojasnili, se je tovrstno oddajanje, ki naj bi bilo le občasno in naj bi predstavljalo nekakšen dodaten zaslužek, popolnoma izrodilo. "Mnogi pod to krinko peljejo velik posel," so opozorili in dodali, da niso regulirani in obdavčeni kot uradni hotelirji in drugi ponudniki turističnih nastanitev.

Negativne posledice takšnega početja so večkratne, so poudarili, država pobere manj davkov, središča mest pa se praznijo, saj si domačini ne morejo privoščiti cen nepremičnin, ki jih dviguje turistično povpraševanje.

Foto: Reuters

"Ta učinek, to praznjenje mest morda prej ni bilo tako očitno in smo ga podcenjevali, zdaj pa ga je mogoče jasno videti - še posebej v mestih, kot so Firence in Benetke," zapis povzema CNN.

Njihov predlog? Takojšnja regulacija kratkoročnega oddajanja nepremičnin na državni ravni, pri kateri bi vsako oddajanje nepremičnin za manj kot 30 dni veljajo za oddajanje turistom. Posameznik bi lahko imel v enem mestu največ dve nepremičnini, ki bi ju oddajal na ta način, posamezno nepremičnino pa bi bilo dovoljeno oddajati največ 90 dni na leto.

Foto: Reuters

Vsi, ki oddajajo več kot dve nepremičnini oziroma oddajajo za več kot 90 dni na leto, bi se morali registrirati kot podjetje, s tem pa plačati tudi občutno več davkov.

Med predlogi, ki so jih naslovili na vlado, je tudi regulacija trgovin, ki se odpirajo v mestnih središčih: nove trgovske lokale bi bilo dovoljeno odpirati le tistim, ki prodajajo kakovostne umetnostne, obrtne in druge lokalne izdelke, vzpostavili bi tudi pravila glede zunanjosti videza trgovin.

Foto: Reuters

Regulirali bi tudi delo turističnih vodnikov, predvsem bi prepovedali "brezplačne" vodene oglede, pri katerih vodniki uradno ne zahtevajo plačila, temveč jim turisti primaknejo "napitnino", ki je seveda neprijavljena in neobdavčena.

"Firence in Benetke so podpisale pakt, s katerim ustvarjamo novo podobo in privlačnost Italije," je ob tem za CNN izjavil župan Firenc Dario Nardella, "ko se meje odprejo, moramo biti pripravljeni."

