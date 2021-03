Od streh do cest in celo oblačil prebivalcev: na otokih Banwol in Bakji ob jugozahodni obali Južne Koreje je vse v vijoličasti barvi. A v tem primeru ne gre za dolgoletno tradicijo, temveč za turistični projekt tamkajšnjih oblasti, s katerim so želeli to območje prebuditi in mu vdahniti novo življenje.

Otoka imata skupno le okoli 150 prebivalcev, katerih povprečna starost je vse višja, saj se mladi odseljujejo v mesta, kjer vidijo več možnosti za zaposlitev in boljše življenje. Leta 2015 so se zato tamkajšnje oblasti odločile, da iz teh krajev ustvarijo turistično atrakcijo.

Poglejte:

Zamisel je bila preprosta: čim več otoških detajlov prebarvati v barvo zvončice, značilne lokalne cvetlice. Med drugim so tako prebarvali vse strehe, ki so skupno nanesle 28 tisoč kvadratnih metrov površine, pa ceste in tri mostove, ki povezujejo otoka.

Vijoličasto svetijo cestne svetilke, v to barvo so oblečeni prebivalci, tamkajšnji kmetje pa pridelujejo predvsem zelenjavo vijoličastih odtenkov, kot sta rdeča pesa in vijoličasta koleraba.

Več fotografij:

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

"Vsako jutro se od glave do peta oblečem v vijoličasto, vključno s spodnjim perilom in čevlji. To me osrečuje," je za Reuters povedal 88-letni domačin. In k vijoličasti opravi spodbujajo tudi obiskovalce: tistim, ki pridejo v oblačilih v tem odtenku, ni treba plačati vstopnine.

Turistična kampanja "vijoličastih otokov" je od uradnega začetka leta 2019 že obrodila sadove: od takrat je otoka obiskalo skoraj pol milijona turistov, poroča Reuters. Seveda so bili to v času pandemije večinoma Korejci, sicer navdušeni svetovni popotniki, ki pa zaradi omejitev mednarodnih potovanj zdaj počitnice preživljajo na domačih destinacijah.

Oglejte si še: