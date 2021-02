Sporočilo turistom: prenehajte objavljati klišejske fotografije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova Zelandija je pred kratkim predstavila novo turistično kampanjo, v kateri so se promocije lotili na duhovit, nekoliko ciničen način: turistom namreč sporočajo, da imajo dovolj fotografij z vedno enakimi motivi. "Delite kaj novega," sporočajo.

V oglasu, ki so ga posneli v okviru kampanje, komik Tom Sainsbury igra člana "ekipe za spremljanje družbenih omrežij", ki turiste zasleduje po najbolj priljubljenih turističnih točkah po državi in jih opozarja, naj prenehajo potovati pod vplivom klišejskih podob, ki so jih videli na spletu.

"Opozorili so me na pogost pojav v zadnjem času," pravi v oglasu, "ljudje na družbenih omrežjih vidijo fotografije in jih na vse kriplje poskušajo posnemati."

"Zagotovo ste jih že videli," nadaljuje, "fotografija v džakuziju, pa moški, ki sedi na skali in premišljuje, noge, ki so videti kot hrenovke ..."

Se sprašujete, kaj so "noge kot hrenovke"? Tole:

Oglas je del novozelandske turistične kampanje Do Something New (Počni kaj novega), ki pa trenutno nagovarja le omejeno občinstvo. Iz večine držav sveta namreč zaradi koronaomejitev trenutno ni mogoče potovati tja, ob domačinih potencialne turiste predstavljalo le Avstralci, s katerimi je Nova Zelandija lansko jesen vzpostavila "potovalni mehurček".

Novozelandska premierka Jacinda Ardern je ta teden povedala, da bodo "zaradi tveganega stanja po svetu in negotovih dobav cepiva" vstop tujcem v državo verjetno omejevali še večji del letošnjega leta.

