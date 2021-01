Med države, ki so se v preteklih mesecih najuspešneje zoperstavile pandemiji covid-19, spadata tudi Avstralija in Nova Zelandija. Strokovnjaki v obeh državah zelo natančno spremljajo vsak posamezen primer okužbe, v primeru večjih žarišč pa takoj odredijo stroge ukrepe za zajezitev virusa. Precej ostrim in rigoroznim ukrepom so podvrženi tudi potniki, ki v času pandemije covid-19 prispejo v državo. Ti morajo takoj po prihodu v 14-dnevno obvezno karanteno v hotele. Nekatere ljudi tja pospremi kar policija, namestitev v hotelih, za katere potniki plačajo tudi po več tisoč evrov, pa je daleč od domačega udobja ali luksuznega oddiha.

V Avstraliji s 25 milijoni prebivalcev so po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa do zdaj skupaj potrdili 28.800 primerov okužbe in 909 smrti zaradi bolezni covid-19. Na Novi Zelandiji, ki ima slabih pet milijonov prebivalcev, so medtem potrdili 2.305 okužb in 25 smrti zaradi bolezni covid-19. Kljub razmeroma dobri epidemiološki sliki - v dvomilijonski Sloveniji so na primer do zdaj potrdili več kot 160 tisoč okužb in več kot 3.400 smrti zaradi covid-19 - se v obeh prej omenjenih državah hitro odzovejo na vsako na novo odkrito okužbo.

Avstralske oblasti v zveznih državah Queensland in Južna Avstralija so na primer danes sporočile, da bodo v začetku prihodnjega tedna spet odprle mejo z Novim Južnim Walesom, saj v tej zvezni državi v zadnjih enajstih dneh niso potrdili nobenega lokalnega primera okužbe z novim koronavirusom. V času pred božičem so na območju Sydneyja potrdili okoli 180 primerov okužbe, zaradi česar so drugod po državi uvedli prepoved potovanj za prebivalce omenjenega mesta.

"Veliko ljudi je dobilo res umazane hotelske sobe in slabo hrano"

Stroge in precej rigorozne ukrepe za zajezitev novega koronavirusa na svoji koži še kako občutijo tisti, ki v času pandemije potujejo v prej omenjeni državi. Za potnike je namreč tam predvidena 14-dnevna hotelska karantena. 38-letna Keri McMenamin, ki je z možem in dvema otrokoma po prihodu v Avstralijo morala v dvotedensko karanteno v hotelu, je dejala, da gre za posebno izkušnjo: "Dejansko gre za nekakšno igro na srečo. Nisi mogel vnaprej vedeti, kaj lahko tam pričakuješ."

Družina je iz Velike Britanije v Avstralijo v času pandemije pripotovala zato, ker je 38-letnica v deželi tam spodaj dobila novo službo. "Rekli so mi, da se moraš pripraviti na najslabše in da je potem tisto, kar dobiš, neke vrste bonus. Veliko ljudi je dobilo res umazane hotelske sobe in slabo hrano, bili so v majhnih prostorih brez balkona, oken pa niso mogli odpirati," je povedala McMenaminova. Zaradi zapisov na različnih forumih se je odločila, da bo naročila sesalnik, ki ji ga bodo nato v hotel dostavili prijatelji.

Avstralski policisti pred hoteli, v katerih morajo potniki prestati 14-dnevno obvezno karanteno. Foto: Reuters

Potem ko je družina prispela v Avstralijo, so jih namestili v enem od hotelov v mestu Gold Coast v Queenslandu. Čeprav je bil njihov hotel v predelu z imenom Surfers Paradise (sl. Raj za deskarje) in blizu plaže, nikakor ni šlo za sanjsko namestitev. Okna so bila zapečatena, kar pomeni, da jih niso mogli odpirati, družina pa je lahko na od dva do tri dni na prostem preživela 20 minut. "Mislim, da smo ostali pri zdravi pameti, ker smo imeli svoje rutine," je pojasnila McMenaminova.

Karantena štiričlansko družino stane tudi tri tisoč evrov

V Avstraliji trenutno veljajo stroge omejitve pri prihodih tujcev. Med julijem in oktobrom 2019 je v državo na delo, obisk ali počitnice prišlo 7,5 milijona ljudi. V enakem obdobju lani, torej med pandemijo bolezni covid-19, ko je veljala obvezna karantena, jih je po podatkih avstralske vlade prišlo le 72.111. Ljudje, ki so v tem času potovali v Avstralijo, so za BBC povedali, da letalske družbe potrdijo le sedeže, ob katerih je hkrati zagotovljena namestitev v hotelu.

Karantena v hotelih je draga, bivanje pa morajo plačati potniki. V Novem Južnem Walesu cena znaša okoli 1.923 evrov za odraslega in 3.167 evrov za družino z dvema otrokoma. Namestitev se plača ob koncu karantene. Na Novi Zelandiji za eno odraslo osebo zaračunajo 1.844 evrov, potem pa dodatnih 566 evrov za drugega odraslega in po 283 evrov za vsakega otroka. Stroški vključujejo namestitev, hrano in čiščenje, ki je morda izvedeno enkrat na teden ali sploh ne, z enkratno menjavo brisač in posteljnine.

V Avstraliji se zelo hitro odzovejo na vsak na novo odkriti primer okužbe z novim koronavirusom. Foto: Reuters

Tisti, ki ne morejo plačati hotelske karantene, so plačila sicer lahko oproščeni, saj na tem področju obstajajo izjeme. Vsaka regija oziroma država ima svoja pravila glede režima v omenjenih hotelih. V Avstraliji ljudem, ki gredo v karanteno, dovolijo, da prinesejo s seboj pakete od zunaj, na Novi Zelandiji nekatere od ljudi v karanteni odpeljejo na zrak, da se lahko rekreirajo. Marka Dickinsona, ki je z ženo decembra potoval z Nove Zelandije v Veliko Britanijo, da bi videl novorojeno vnukinjo, bo karantena stala 2.262 evrov.

"Test sva imela ob prihodu, nato tretji dan, imela ga bova tudi enajsti dan," je na deseti dan karantene za BBC dejal Dickinson, ki prihaja iz Liverpoola, a z ženo zadnja štiri leta živi na Novi Zelandiji. "Območje okoli hotela je obdano z dvojno varovalno ograjo. Morda naju bo stalo dva tisoč funtov (2.262 evrov, op a.), a če to pomeni, da bo Nova Zelandija ostala varna, potem to z veseljem narediva," je pojasnil Dickinson.

V hotel so ga z modro lučjo pospremili policisti

Čeprav gre za izkušnjo, ki je verjetno ne bi privoščili nobenemu človeku, tisti, ki so bili v hotelski karanteni, poudarjajo, da se njihovo življenje v tistih dveh tednih ni ustavilo. Avstralec Brad Thiele je novo službo tako nastopil v 28 kvadratnih metrov veliki sobi v hotelu Novotel v središču Sydneyja, v njej pa je sam praznoval 51. rojstni dan. Potem ko so ga na letališču vprašali, ali ima kakršnekoli zadržke pred tem, da bi ga za 14 dni namestili v hotelsko sobo, so ga z modro lučjo in policijskim spremstvom odpeljali v hotel.

Ob prijavi v hotel so bili prisotni celo vojaki. "Pravzaprav zelo rad meditiram. Tako sem lahko samo v miru sedel in bil pomirjen s tem, da sta to moja prva tedna življenja, potek ko sem zadnjih 23 let živel v Veliki Britaniji," je dejal Thiele. "Imel sem določeno rutino. Pomembno je bilo, da sem zjutraj vstal, pospravil posteljo, šel pod prho, si zlikal srajco in se pripravil na delo. Tako sem ujel pravi življenjski ritem in dnevno rutino," je pojasnil Thiele.

Po izbruhu okužb z novim koronavirusom bodo nekatere avstralske zvezne države odprle meje z Novim Južnim Walesom. Na fotografiji prazno letališče v Sydneyju. Foto: Reuters

Ljudi v hotelski karanteni so se v preteklih mesecih najbolj pritoževali zaradi kakovosti hrane. Ta naj bi se od začetka pandemije po poročanju BBC zdaj vendarle nekoliko izboljšala. Drugi očitki na račun tovrstnih karanten pa prihajajo zaradi širjenja virusa. V Melbournu v avstralski zvezni državi Viktorija sta dva izbruha v hotelih vodila v 99 odstotkov novih okužb v drugem valu, v katerem je za boleznijo covid-19 umrlo 750 ljudi. Kasnejša preiskava je pokazala, da se je prenos virusa v lokalno okolje zgodil zaradi pomanjkljivega usposabljanja zaposlenih, čiščenja in sledenja stikom okuženih.

Prijateljem iz Evrope noče govoriti, kako normalno je življenje v Avstraliji

Na Novi Zelandiji medtem preiskujejo primer ženske, ki je bila 14 dni v karanteni in dvakrat negativna na testu, potem pa je razvila simptome okužbe, za katero se je izkazalo, da je južnoafriška različica novega koronavirusa. 56-letnica se je pred kratkim vrnila iz Evrope, preden so odkrili, da je pozitivna, pa naj bi obiskala skoraj 30 različnih krajev na Novi Zelandiji. Pristojni sklepajo, da bi se lahko okužila od katerega od drugih povratnikov.

Avstralija je v zadnjem obdobju večinoma izkoreninila novi koronavirus. Ker ljudje vedo, čemu je namenjena hotelska karantena in kakšne so njene koristi, jim to pomaga, da so še naprej motivirani pri spoštovanju pravil, je presodila McMenaminova, ki v deželi tam spodaj uživa in sodeluje pri dejavnostih, o katerih lahko prebivalci evropskih držav v tem trenutku samo sanjajo.

"Šli smo v telovadnico in imeli skupinsko vadbo s 30 ljudmi. Potem smo obiskali podeželje, kjer so otroci izdelovali lesene ladjice, se družili z vrstniki, družine pa so imele piknike. Počutim se skoraj krivo, da sem šla skozi ta proces in da zdaj živim normalno življenje. S prijatelji iz Velike Britanije sploh nočem govoriti o tem, kako preprosto je življenje tukaj in kako normalno je," dodaja 38-letnica.