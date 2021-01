Cepivo proti novemu koronavirusu Pfizerja in BioNTecha v pretežni meri ohranja učinkovitost tudi proti najbolj razširjenima novima različicama koronavirusa, britanski in južnoafriški, sta sporočili podjetji. Do zdaj testiranja niso pokazala potrebe po novem cepivu, če pa bi se katera od različic izkazala za odporno proti njemu, sta pripravljeni ustrezno ukrepati.

Pfizer in BioNTech se pri tem naslanjata na ugotovitve študije raziskovalcev z univerze v Teksasu in enega od Pfizerjevih raziskovalcev, ki sta jo podprli podjetji in je bila še pred pregledom drugih znanstvenikov objavljena na spletni strani bioRxiv, piše STA.

Avtorji so protitelesa dvajsetih ljudi, ki so bili med kliničnim testiranjem cepljeni z dvema odmerkoma cepiva Pfizerja in BioNTecha, izpostavili trem laboratorijsko poustvarjenim mutacijam novega koronavirusa, ki so vključevale glavne mutacije britanske in južnoafriške različice virusa.

Delovanje šibkejše pri južnoafriški različici

Protitelesa so glede na ugotovitve študije delovala proti vsem različicam virusa, čeprav je bilo to delovanje resda nekoliko šibkejše pri južnoafriški različici, v današnjem sporočilu navajata podjetji.

Večjo odpornost južnoafriške različice koronavirusa, tokrat na protitelesa ozdravelih covidnih bolnikov, je pokazala že pretekli teden objavljena študija južnoafriških raziskovalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podjetji sicer poudarjata, da bosta spremljali nadaljnji razvoj obstoječih in morebitnih novih mutacij novega koronavirusa ter učinkovitost cepiva. Zagotavljata še, da fleksibilnost cepiva, osnovanega na tehnologiji mRNA, po potrebi omogoča razvoj novih različic cepiva.

Na enaki tehnologiji temeljita tudi cepivi podjetij BioNTech in Pfizer ter Moderne, ki sta že prejeli odobritev za uporabo v številnih državah po svetu. Nemški BioNTech je že zagotovil, da razpolaga z ustrezno tehnologijo za razvoj cepiva proti novim različicam virusa v šestih tednih, če bi se to izkazalo za potrebno, še piše STA.