Brez razpisov delila milijone. Kdo nadzira njihovo porabo?

Za projekta:

- Štartaj kariero s potencialom, katerega cilj je bil upravljanje in razvoj zaposlenih v Podravju, in

- projekt psihosocialne podpore podjetjem za aktivno staranje delovne sile NAPREJ

je Prizma po pojasnilih ministrstva za delo dobila denar na podlagi 106. j člena zakona o javnih financah in uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike, "ki določa, da je lahko odločitev o podpori operacije izdana z neposredno potrditvijo, v kolikor ima operacija podlago v zakonu ali strategiji na nacionalni ravni. Zakonska podlaga za izvajanje operacij izhaja iz zakona o urejanju trga dela."

Za projekt Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo SocioLab pa so jim denar brez razpisa dodeli na podlagi 15. člena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike.

Denar, ki ga je ministrica Kopač Mrakova januarja in oktobra leta 2017 namenila Fundaciji Prizma, je bil namenjen projektom na področju izboljšanja kompetenc in duševnega zdravja zaposlenih. Konkretno to pomeni, da podjetja niso dobila denarja, ampak naj bi bile delodajalcem na voljo sistematične, strokovne in potrebam zaposlenih prilagojene rešitve.

Kot so takrat pisale Finance, naj bi v štirih letih vključili deset tisoč zaposlenih ter izvedli 2.100 svetovanj za zaposlene in njihove ožje družinske člane.

Fundacija Prizma, ki jo vodi Dušanka Lužar Šajt, se ukvarja z izboljšanjem zaposlitvenih možnosti. V času dodeljenih sredstev je zaposlovala 12 ljudi. Poleg omenjenih projektov svetujejo na primer še na področju pridobivanja digitalnih kompetenc in treningu socialnih veščin. Prizma je v Mariboru.

IER brez razpisa prejel dobrih 1,5 milijona evrov

Na ministrstvu pojasnjujejo, da so pri izbiri IER, katerega direktor je Boris Majcen, ravnali skladno z uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike, ki določa, da je lahko odločitev o podpori operacije izdana z neposredno potrditvijo, če ima operacija podlago v aktu o ustanovitvi javnega zavoda, ki ga sprejme vlada.

Z IER sodeloval tudi Jože P. Damijan

Inštitut za ekonomska raziskovanja je raziskovalna organizacija, ki zaposluje 25 ljudi. Prednostno je njihovo poslanstvo ustvarjanje novega temeljnega znanja in izvajanje vrhunskih mednarodno priznanih raziskav na področju ekonomije.



V preteklosti je z IER sodeloval tudi Jože P. Damijan. Finance so leta 2003 poročale o njegovem potovanju na Kubo, kjer je s še tremi profesorskimi kolegi predaval na seminarju. Na očitke o zapravljanju javnega denarja je takrat odgovoril, da je stroške potovanja pokril iz sredstev, ki jih je imel na voljo v okviru mednarodnega projekta, v katerem je sodeloval prek Inštituta za ekonomska raziskovanja.

Kdo in kako nadzira porabo sredstev?

Na ministrstvu so obljubili, da nam bodo poslali poročilo o izvajanju projektov. Ko poročilo prejmemo, ga bomo objavili.

Dodatno so poudarili, da skladno s predpisi s področja izvajanja evropske kohezijske politike postopek potrditve upravičenca za izvajanje operacij poteka večstopenjsko in da so po predhodnih odobritvah drugih organov na koncu pogodbo s Prizmo in IER sklenili kot posredniški organ (PO).

"Pogodbeno razmerje temelji na evropskih in slovenskih javnofinančnih predpisih in je podvrženo nadzoru evropskih in slovenskih institucij in organov, ki ugotavljajo kršitve pri porabi dodeljenih sredstev. PO spremlja in nadzira izvajanje operacije ter namensko porabo sredstev ter morebitna odstopanja. Skladno s pogodbo o sofinanciranju operacije izvajanje preverjanja opravlja Služba za kontrole na PO," so zapisali

Kot so nam zagotovili, se poleg administrativnih preverjanj izvajajo tudi preverjanja na kraju samem, hkrati pa tudi tehnični, administrativni in finančni nadzor, ki ga poleg njihovega ministrstva izvajajo tudi druge državne institucije.