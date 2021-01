Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Otoška država v Indijskem oceanu, ki se je pred pandemijo covid-19 močno zanašala na turizem, je po skoraj desetmesečnem zaprtju meja tujim turistom znova dovolila vstop v državo, poroča tiskovna agencija AP.

Foto: Reuters

V ponovni zagon mednarodnega turizma pa stopajo s previdnimi koraki. Turisti, ki na otok pridejo iz tujine, morajo kar trikrat opraviti test na novi koronavirus: najprej v svoji državi največ 72 ur pred odhodom, nato ob prihodu v hotel na Šrilanki, potem pa še teden dni pozneje.

Obiskovalci se lahko gibljejo le v "mehurčkih" na 14 turističnih območjih v državi in ne smejo biti v stiku z domačini, bivajo pa lahko v 180 hotelih, ki so jim oblasti odobrile sprejemanje tujih turistov, navaja AP.

Foto: Reuters

Ponovni zagon turizma sicer sledi uspešni "generalki", ki so jo izvedli konec decembra: takrat je na Šrilanko prispelo 1.500 turistov iz Ukrajine, ki so počitnice uspešno in varno preživeli v svojem "mehurčku".

Šrilanka je bila za tuje turiste zaprta že od marca, ko je koronavirus prvič izbruhnil. Turizem je pomembna gospodarska panoga te države, do zdaj je predstavljal okoli pet odstotkov BDP, neposredno je bilo v njem zaposlenih 250 tisoč ljudi, posredno pa ima zaradi turizma službe še do tri milijone ljudi.

Foto: Getty Images

Na Šrilanki so sicer širjenje okužb s koronavirusom še kar uspešno omejili - v državi s skoraj 22 milijoni prebivalcev so imeli do zdaj 55 tisoč potrjenih okužb, umrlo je 274 bolnikov s covid-19.

Preberite še: