Caffè Florian, slovita kavarna na Trgu svetega Marka v Benetkah, velja za najstarejšo kavarno na svetu. 29. decembra je dopolnila okroglih 300 let, a je bil častitljivi jubilej vse prej kot prazničen. Če so leta 2010 njen 290. rojstni dan proslavili z veliko zabavo, obiljem slaščic in koncertom, je bil tokratni rojstni dan precej bolj turoben.

Zaradi pandemije covid-19, ki je praktično ustavila prihod turistov v Benetke in nasploh hudo prizadela gostince po vsem svetu, so se tudi v kavarni Florian znašli v poslovnih težavah. Lokalu, ki ga je skozi zgodovino obiskala plejada znamenitih osebnosti, zdaj grozi celo zaprtje.

"Trudimo se, da bi ostali odprti, toda pandemija nas uničuje," je za časopis La Repubblica dejal vodja lokala Marco Paolini in ob tem okrcal državo, češ da jim ni prav nič v pomoč. "Številni lokali na tem trgu zaradi deljenega lastništva nepremičnin plačujemo najemnino tako zasebnim lastnikom kot državi. V našem primeru smo se z zasebnimi lastniki lahko dogovorili za polovično najemnino, medtem ko je država zahtevala celotno," je povedal.

Jeseni jih je močno prizadelo še visoko plimovanje morja, ki je v lokalu povzročilo za 200 tisoč evrov škode. "Država nam je povrnila 20 tisoč evrov," je pribil Paolini

"Kavarna sicer še živi, a počasi umira," je dejal, "napovedi pa niso dobre, saj ne vemo niti, kdaj bomo spet lahko odprli. Če zapremo za vedno, ljudje ne bodo ostali le brez kave, ampak brez delčka Benetk."

Kavarno Florian je leta 1720 odprl podjetnik Floriano Francesconi in skozi čas se je iz zbirališča domačinov prelevila v priljubljen lokal slavnih osebnosti. Tam se je leta 1895 rodila zamisel za beneški bienale sodobne umetnosti, tam so snemali prizore nekaterih znanih hollywoodskih filmov, kot je Nadarjeni gospod Ripley z Mattom Damonom in Gwyneth Paltrow, tam so posedali literarni velikani, kot so bili Charles Dickens, Marcel Proust in Ernest Hemingway.

Med slavne goste prištevajo tudi slikarja Clauda Moneta, filozofa Friedricha Nietzscheja, umetnika Andyja Warhola, komika in igralca Charlieja Chaplina ter, seveda, razvpitega beneškega ljubimca Casanovo.

