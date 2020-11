Pandemija zapira vse več gostiln in lokalov #video

Priljubljena pomurska gostilna, znana po tradicionalnih jedeh s sodobnim pridihom, je pred dvema dnevoma javnost šokirala z zapisom na družbenih omrežjih, da morajo podjetje zaradi "nerazumnih in srce parajočih ukrepov države" zapreti. Še zdaleč niso edini, ki se v teh časih soočajo z velikim upadom prometa in s težavami pri poslovanju. Mnogi od njih poskušajo čas drugega vala pandemije koronavirusa preživeti z inovativnimi rešitvami.

"Dejansko je promet manjši za 20 odstotkov. Žalostno je samo to, da smo presegli doseženi promet za nekje 1 odstotek, in to avtomatsko pomeni, da moramo vračati vso denarno pomoč za vse zaposlene in za nosilce dejavnosti," je povedal Matej Štefanec iz Gostilne Mencinger.

Po njihovih izračunih bi znesek, ki so ga prejeli za nadomestilo plač in ki bi ga morali vrniti državi, do konca leta znesel že 11.000 evrov. Kot pravijo, je njihova usoda trenutno zapečatena, si pa želijo, da bi se nekega dne lahko vrnili.

"Potrudili se bomo, čeprav si še nismo opomogli od prejšnjega zaprtja, dolgovi še niso poravnani," je dejal Štefanec.

Drugo zaprtje jim je dokočno "zabilo žebelj v krsto"

Le dan za Gostilno Mencinger je odjeknila novica, da svoja vrata zapirata tudi priljubljena ljubljanska bistroja Kucha. V dolgem zapisu, ki so ga objavili na spletu, med drugim pravijo, da je drugo zaprtje javnega življenja dokončno "zabilo žebelj v krsto".

Optimizem ob tovrstnih novicah pa je pod vprašanjem tudi pri drugih še delujočih gostincih. Novega lokala People & Friends v središču Ljubljane se je držala smola že od samega začetka epidemije. Sprva so zaradi ukrepov v zaprtih prostorih morali omejiti gradbena dela, nato so celo poletje čakali na gradbeno dovoljenje, ga dobili septembra, obratovali le dober mesec, nato pa zaradi novih ukrepov morali zapreti.

"Po vseh teh protikoronskih paketih ne obstajamo. Zakaj? Ker nismo delovali pred 12. marcem 2020, tako da tudi glede na leto 2019 ne moremo pokazati upada 20 odstotkov prometa," je povedal Gregor Emeršič, vodja lokala People & Friends.

Poskušajo se preživeti z "drive in" distribucijo hrane

Z več kot polovičnim upadom dohodkov se spoprijemajo tudi v Parku Žibert. Večina zaposlenih je na čakanju, že od prvega vala epidemije pa si pomagajo s sistemom "drive in".

"To je bolj taka rešilna bilka, s katero bomo poizkusili nekako zdržati do pomoči države in nam nato ne bo treba odpuščati in imamo lahko delavce na čakanju," je dejal Primož Močnik iz Parka Žibert.

Naročniki doma do konca pripravijo jedi

V izogib odpuščanjem alternative iščejo tudi v ekipi Kavala. Vrhunski chef Igor Jagodic v Strelcu tako po novem pripravlja tri- ali štirihodne večerje z možnostjo dostave na dom ali osebnim prevzemom.

"Pripravi jedi do 95 odstotkov, in potem naročnik postane sochef chefa Igorja Jagodica in dokuha, pogreje, in so krožniki, ki jih ob jasnih navodilih doma izpeljejo naročniki, skoraj takšni, kot če bi jedli v restavraciji Strelec," je o inovativni rešitvi povedala Dada Jerovšek, lastnica Kaval Groupa. Med drugim so začeli pripravljati tudi domače testenine in druge dobrote, s katerimi bodo poskušali preživeti dolgo in mrzlo zimo.

