Kaj bo z najstarejšo gostilno v Mariboru?

Gostilna Pri treh ribnikih, ki velja za najstarejšo gostilno v Mariboru, je pet let po prehodu v občinsko last še prazna. Občini doslej ni uspelo najti trajnejšega najemnika zanjo. Mestne nepremičnine so letos pripravile novo ponudbo s podelitvijo stavbne pravice, za kar naj bi se trenutno "resno" pogovarjale z znanim mariborskim gostincem.

Gostinski lokal v Mestnem parku, nekoč znan tudi pod imenom Pri Kličku, je občinsko podjetje Mestne nepremičnine kupilo junija 2020 od družbe Terme Maribor za okoli pol milijona evrov. Sprva je v njem ostal dolgoletni najemnik, a je pozneje odstopil od najemne pogodbe.

"Po zaprtju objekta v letu 2022 so potekali dogovori z več interesenti za najem, a se ni na koncu nihče odločil za ta velik izziv. Zaradi tega smo letos pripravili novo opcijo s podelitvijo stavbne pravice, za kar smo trenutno v resnih pogovorih z znanim mariborskim ponudnikom gostinskih storitev. Z njim se pogovarjamo tudi za sodelovanje pri razvoju območja Mestnega parka in Piramide ter skupne produkte z dodano vrednostjo za obiskovalce," so povedali v Mestnih nepremičninah, ki sodijo pod okrilje Javnega holdinga Maribor.

Objekt in njegovo neposredno okolico redno vzdržujejo in posodabljajo, tako da je njegovo stanje ustrezno za takojšnjo predajo najemniku in hitro uporabo, so pojasnili.

V gostilni želijo lokalno kulinariko in lokalna vina

"Po nakupu Gostilne Pri treh ribnikih smo ves čas sledili prvotnemu cilju, da najstarejša gostilna v mestu z izjemno tradicijo ostane gostinski objekt, ki bo prednostno ponujal lokalno kulinariko in lokalna vina ter ohranil tradicijo domače gostilne. To pomeni, da izbrani ponudnik ne sme stremeti zgolj k ekonomskemu, temveč širšemu družbenemu cilju tradicionalne gostilne s široko ponudbo z lokalnega območja, vključujoč tudi slovensko kulinariko in vinsko ponudbo," so dodali v holdingu.

Tudi župan Saša Arsenovič vztraja, da so z nakupom objekta zaščitili kulturno dediščino mesta, saj bi po propadu Term Maribor lahko padel v roke kogarkoli. "Tako lahko z razpisom narekujemo, kaj se bo tam ponujalo, torej lokalne izdelke. Nakup je bil strateška odločitev, vmes pa se je zgodila pandemija covida-19, izgubili smo ogromno delavcev v gostinstvu. Gostinci, tudi veliki, so utrpeli izgube, zato je iskanje najemnika velik izziv," je povedal na nedavni seji mestnega sveta.

Ponovna uvedba čolnarjenja na ribnikih

Še vedno verjame, da bodo uspešni, novi najemnik pa naj bi bdel tudi nad ponovno uvedbo čolnarjenja na ribnikih. Na eno od pobud v okviru participativnega proračuna je dala občina lani izdelati dva čolna, a ju še ni splavila. Na holdingu potrjujejo, da čakajo na novega najemnika Gostilne Pri treh ribnikih, saj samo oddajanje čolnov brez drugih vsebin ekonomsko ne bi bilo izvedljivo. "Želimo si, da bi upravljanje čolnov rešili skupaj z oživitvijo Gostilne Pri treh ribnikih," so povedali.

Občina je lansko jesen prevzela tudi upravljanje vinograda na griču Piramida, ki se vzpenja nad Mestnim parkom. Tam Arsenovič napoveduje ureditev muzeja na prostem, s čimer naj bi ta pomembna veduta znova postala ponos Maribora. Sklad kmetijskih zemljišč je občini ponudil v upravljanje tudi vinograde na Kalvariji na drugi strani parka, kar pa občinske službe zaenkrat še preučujejo.