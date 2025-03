V Mariboru se zapira Cineplexx

Iz podjetja Cineplexx so sporočili, da s 24. marcem zapirajo svoj kinematograf v Mariboru. "Ta strukturna sprememba je del naše zaveze, da bomo še naprej uspešno in trajnostno poslovali ter hkrati ohranili kakovostno kinematografsko izkušnjo, ki jo pričakujejo naši obiskovalci," so pojasnili odločitev.

Cineplexx je bil v Mariboru prisoten vse od vstopa na slovenski trg leta 2012, ko so od skupine Tuš prevzeli pet multipleksov v Celju, Mariboru, Novem mestu, Kranju in Kopru. Leta 2013 se je podjetje še dodatno razširilo z odprtjem šestega kinematografa v Murski Soboti. Spomladi 2022 je sledila širitev v prestolnico z odprtjem sedme lokacije na ljubljanskem Rudniku.

V Cineplexxu so ob novici o zaprtju mariborskega kinematografa poudarili, da njihovi preostali kinematografi po Sloveniji ostajajo odprti.

