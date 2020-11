Nove dramatične številke: včeraj potrdili več kot dva tisoč okužb

Zaradi nekoliko spremenjenega načina testiranja podatki o okuženih ne kažejo več, ali smo v Sloveniji že na vrhu drugega vala. Najboljši pokazatelj tega je število bolnikov, ki jih sprejmejo v bolnišnicah. Vladni govorec Jelko Kacin je na včerajšnji novinarski konferenci povedal, da število okužb še vedno narašča, da pa vendarle ta rast ni več tako zelo strma. V zadnjem tednu se je močno upočasnila, že dosegla svoj vrh in se počasi spušča.

IJS: Število hospitaliziranih bolnikov bo vrh doseglo v petek

Učinki zadnjih ukrepov (šole in omejitev prehajanja med občinami) se že vidijo, epidemija pa se širi počasneje, je v zadnjih dneh povedal vodja odseka za reaktorsko tehniko na Inštitutu Jožef Stefan Leon Cizelj. Po izračunih, ki so jih pripravili, bo število hospitaliziranih doseglo vrh v petek, ko bo v bolnišnici okoli 960 ljudi. Po tem bo to število začelo padati. Na intenzivnih oddelkih bi lahko vrh dosegli teden dni pozneje, ko naj bi bilo tam 245 bolnikov. Na IJS so izračunali, da je v Sloveniji trenutno okuženih okoli 90 tisoč ljudi oziroma vsak 22. Slovenec.