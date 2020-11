Direktor NIJZ Milan Krek: Smo na vrhu drugega vala, a naslednji je lahko še hujši

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"V Sloveniji smo po vseh izračunih že na vrhu drugega vala epidemije. To kažeta predvsem število vsakodnevno okuženih, ki ne narašča več skokovito, in podaljševanje podvojitvenega časa števila okuženih v državi," pravi direktor NIJZ Milan Krek. Foto: Anže Malovrh/STA

"Nihče ne more zagotoviti, da ne bodo prišli še hujši valovi. Še vedno imamo veliko takih, ki niso zboleli in ki nimajo imunske odpornosti. Poleg tega pa je ta kratkotrajna, odvisno od človeka. Nekateri, ki so zboleli spomladi, nimajo več protiteles, zato je lahko tretji ali pa četrti val še hujši," je v intervjuju v oddaji Odkrito na TV Slovenija povedal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek.