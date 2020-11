Le še osmina prebivalcev ne pozna nikogar z okužbo

Delež prebivalcev, pri katerih je novi koronavirus prisoten v najožji okolici, je opazno narasel, ugotavlja Valicon v okviru raziskave #Novanormalnost. Pri eni petini prebivalcev ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom nekdo doma ali pri sosedih, torej v najožji fizični okolici.

Občutno višji glede na podatke izpred dveh tednov je tudi delež tistih z izkušnjo v ožjem socialnem okolju - 43 odstotkov prebivalcev pozna nekoga z novim koronavirusom v družini, na delu ali med prijatelji. Takih, ki ne bi poznali ali slišali za nikogar z okužbo, je le še 13 odstotkov, še pred dvema tednoma je bilo takšnih skoraj dvakrat več, so ugotovili.

Foto: Valicon

Zaupanje vladi glede ukrepov je večje

Približno polovica vprašanih ukrepe za obvladovanje širjenja virusa še vedno ocenjuje kot deloma ustrezne, deloma neustrezne. Povečal se je delež prebivalcev, ki ukrepe ocenjujejo kot bolj ustrezne, in sicer s 23 odstotkov na 28 odstotkov. Kot bolj neustrezne ukrepe ocenjuje 27 odstotkov vprašanih, pred dvema tednoma je bilo takšnih 32 odstotkov.

V primerjavi s prejšnjo meritvijo je za šest odstotnih točk zrasel delež tistih, ki vladi bolj zaupajo, za štiri odstotne točke pa se je zmanjšal delež tistih, ki vladi bolj ne zaupajo, so še ugotovili.

Foto: Valicon

Večino ukrepov podpira vsaj polovica, najmanj ustrezen ukrep prepoved gibanja med občinami

V raziskavi so preverjali tudi oceno ustreznosti posameznih trenutno aktualnih ukrepov, ki se v največji meri dotikajo vsakdanjega življenja večine populacije. Prepovedi javnih prireditev, shodov, porok in verskih obredov je javnost še vedno najbolj naklonjena, saj ukrep kot bolj ustrezen ocenjuje 66 odstotka vprašanih, so ugotovili. Večinsko podporo imata tudi zaprtje različnih kulturnih, izobraževalnih, športnih ustanov in lokalov ter prepoved zbiranja na več kot šest ljudi. Tudi nedavno odločitev o podaljšanju počitnic v osnovnih šolah podpira več kot polovica vprašanih. Nižji, a še vedno večinski delež ljudi podpira omejitev gibanja med 21. in 6. uro, ukrep uporabe mask na prostem pa je javnost razdelil točno na polovico, so zapisali.

Kot najmanj ustrezen je ocenjen ukrep prepovedi gibanja zunaj lastne občine, kot ustreznega ga ocenjuje 30 odstotkov prebivalcev. To je poleg nošenja mask na odprtem edini ukrep, ki nima večinske podpore med prebivalci, oziroma sploh edini, ki ga kot neustreznega opisuje polovica vseh vprašanih, so še zapisali v družbi Valicon.

Foto: Valicon

Več optimizma

Kot so še ugotovili, tokratna meritev kaže, da se je po naraščanju pesimizma, ki ga opažajo vse od avgusta, trend negativnosti glede razvoja dogodkov prvič spet obrnil na bolje. Delež tistih, ki menijo, da se položaj slabša, je tako v primerjavi z raziskavo pred dvema tednoma padel z 91 na 67 odstotkov.

Foto: Valicon

Foto: Valicon

Foto: Valicon

Vir: Raziskava #Novanormalnost, 30. oktober–1. november 2020, n = 534; Valicon. Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.