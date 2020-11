Prejšnji torek smo v Sloveniji potrdili največ okužb v enem dnevu do zdaj. Od takrat se je število dnevnih okužb zmanjševalo, kar pa nikakor ne pomeni, da se širjenje virusa umirja. Na videz spodbudni podatki o manjši rasti potrjenih primerov so nezanesljivi ali celo zavajajoči, saj gre lahko zgolj za močan vpliv novega režima testiranja, opozarjajo na Covid-19 Sledilniku in dodajajo, da še ni čas za sproščanje ukrepov. Bolj pomembne pa bodo zdaj številke o hospitaliziranih.

V torek, 27. oktobra, smo imeli v Sloveniji rekordno število novih okužb v enem dnevu, in sicer 2.610. Od takrat je bilo število novih okužb vsak dan manjše do včeraj, ko smo potrdili 1.176 novih okužb in se je število glede na nedeljo, ko jih je bilo 557, povišalo. Gre za pričakovan ponedeljkov dvig številk, saj ob koncu tedna testirajo manj ljudi.

Kljub temu ni razlogov za pretirano veselje, manjše številke so namreč lahko posledica novega režima testiranja, namesto tega podatka pa širjenje virusa od spremembe režima testiranja bolje nakazujejo podatki o hospitalizaciji, pravijo na portalu Covid-19 Sledilnik, kjer analizirajo podatke o širjenju koronavirusa v Sloveniji.

Režim testiranja so spremenili prejšnji ponedeljek, 26. oktobra. Nova navodila je zdravstveno ministrstvo pripravilo zaradi vse večje razširjenosti covid-19 v skupnosti in omejitev pri zmožnostih testiranja, so na ministrstvu zapisali v priporočilih.

Po novem testirajo le še osebe, pri katerih se predvideva težji potek bolezni (starejši od 60 let, pacienti s pridruženimi boleznimi, osebe z imunsko pomanjkljivostjo), in osebe na izpostavljenih delovnih mestih oziroma njihove otroke ter osebe, ki imajo v družini osebo s tveganjem za hud potek bolezni.

V družini, kjer je več bolnih družinskih članov, a nihče v družini ne spada med zgoraj navedene osebe, pa se testira najbolj bolnega člana oziroma tistega, ki hodi na delo, je ministrstvo še zapisalo v priporočilih.

Občutno zmanjševanje hitrosti rasti potrjenih primerov

Že v torek, 27. oktobra, še bolj izrazito pa v ostanku tedna je bilo zaznati občutno zmanjševanje hitrosti rasti potrjenih primerov, pozneje pa tudi absolutnih številk, so zapisali na Covid-19 Sledilniku.

"Z gotovostjo lahko rečemo, da so na videz spodbudni podatki o manjši rasti potrjenih primerov v obdobju do 4. novembra nezanesljivi ali celo zavajajoči, saj gre lahko zgolj za močan vpliv novega režima testiranja. Absolutno število potrjenih primerov v starostnih skupinah nad 65 let se od srede, 28. 10., celo rahlo zvišuje - žal pa nimamo podatkov o starostni strukturi vseh testiranih, da bi lahko preverili, ali je to ustrezno sorazmerna posledica večjega števila testiranih iz te skupine," so zapisali.

Foto: Ana Kovač

Do spremembe režima testiranja je bilo število novih potrjenih primerov glavni indikator širitve virusa, saj je zajemalo vse starostne skupine oziroma vse, ki so imeli simptome, so zapisali.

Menijo, da bodo zaradi spremenjenega vzorčenja sedaj najboljši indikator širjenja okužb postali podatki o rasti hospitalizacij, ki pa okužbam sledijo šele približno osem do deset dni po prvih simptomih. Ti podatki pa ob 100-odstotni zasedenosti bolnišnic tudi ne bodo več kazali enako jasne slike kot takrat, ko je bilo prostora še dovolj, še dodajajo.

Zato ne vemo, ali številke nakazujejo, da se umirja tudi širjenje virusa, pravijo. "Vemo zgolj to, da bi bilo, dokler ne obrnemo krivulje rasti hospitaliziranih v izrazito padanje, neodgovorno trditi, da smo vrh tega vala epidemije že dosegli, " so še zapisali.

Visoke rasti hospitalizacij

Tedenske - če primerjamo enake dneve v tednu - rasti hospitalizacij so namreč še vedno visoke; v petek, 30. 10., so bile višje za 52 odstotkov, v soboto za osem. Še vedno v bolnišnice sprejmemo okoli 100 pacientov na dan, so še dodali. Danes so jih sprejeli 134, trenutno je v bolnišnicah vse skupaj 925 bolnikov, od tega 146 v intenzivni enoti (90 na respiratorju).

Veliko je tudi umrlih, danes jih je bilo 20, vse skupaj do zdaj 412.

Ni še časa za sproščanje ukrepov

Kot še pravijo na Covid-19 Sledilniku, številke trenutno niso dovolj zanesljive, da bi se lahko ravnali zgolj po njih. "Zagotovo pa še več kot teden dni epidemija ne bo izzvenela na raven, kjer bi smeli sproščati ukrepe ali ravnati manj (samo)zaščitno," so še zapisali in dodali, da je spodbudno, da 7-dnevno povprečje nakazuje ravnanje krivulje, "vsekakor pa vsaj še 5–10 dni ne bomo vedeli, ali ni morda ta pozitiven trend samo dnevno nihanje".