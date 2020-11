Neuradno: v ponedeljek 1.176 novih okužb

V Sloveniji so v ponedeljek ob 4.587 testih okužbo na novi koronavirus potrdili pri 1.176 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih kar 25,64 odstotka testiranih.

Zaradi nekoliko spremenjenega načina testiranja podatki o okuženih ne kažejo več, ali smo v Sloveniji že na vrhu drugega vala. Najboljši pokazatelj za to je število bolnikov, ki jih sprejmejo v bolnišnicah. Ti podatki trenutno še niso znani.

Po petku bi lahko število bolnikov v bolnišnicah začelo padati

Učinki zadnjih ukrepov (šole in omejitev prehajanja med občinami) se že vidijo, epidemija pa se širi počasneje, je v zadnjih dneh povedal vodja odseka za reaktorsko tehniko na Inštitutu Jožef Stefan Leon Cizelj. Po izračunih, ki so jih pripravili, bo število hospitaliziranih doseglo vrh v petek, ko bo v bolnišnici okoli 960 ljudi. Po tem pa bo to število začelo padati. Na intenzivnih oddelkih pa bi lahko vrh dosegli teden dni pozneje, ko naj bi bilo tam 245 bolnikov. Na IJS so izračunali, da je v Sloveniji trenutno okuženih okoli 90 tisoč ljudi oziroma vsak 22. Slovenec.

Epidemijo lahko ustavimo le sami

Današanje napovedi na IJS sicer niso objavili, so pa zapisali, da epidemije ne bodo ustavili niti modeli niti napovedi, ampak naše obnašanje, zato je pomembno, da ostanemo doma.