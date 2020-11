Z novim koronavirusom okužen tudi minister Vizjak

Z novim koronavirusom je okužen tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Minister je test opravil včeraj, v samoizolaciji pa je bil že od torka, 27. oktobra, so sporočili z ministrstva.

Vira okužbe ni mogoče določiti, najverjetneje pa je ministra Andreja Vizjaka okužila žena, ki je bila na testu prav tako pozitivna in se je verjetno okužila na delovnem mestu v Splošni bolnišnici Brežice ob stiku z obolelimi. Minister se počuti dobro, znakov okužbe ne kaže. Do nadaljnjega ostaja v samoizolaciji, so dodali na ministrstvu.

Okužen tudi minister Logar

Konec oktobra so okužbo z novim koronavirusom po rutinskem testiranju potrdili tudi pri zunanjem ministru Anžetu Logarju. Mediji so takrat poročali, da je med čakanjem na rezultat testa obiskal Narodno galerijo, zaradi česar je bil tarča kritikov. Po pozitivnem rezultatu je Logar, ki sicer ni imel simptomov, prekinil aktivnosti in se samoizoliral.

Okužbe tudi v poslanskih klopeh

Nekaj okužb z novim koronavirusom so potrdili tudi v državnem zboru. Med drugim je bil test na novi koronavirus pozitiven pri poslanki NSi Tadeji Šuštar in pri poslancu SD Gregorju Židanu. Okužbe so potrdili tudi pri strokovnih sodelavcih v strankah LMŠ in Levica.