Predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec ob septembrskem preventivnem testiranju na novi koronavirus, potem ko je bila v njegovi stranki potrjena okužba pri dveh strokovnih sodelavkah, rezultatov testa ni počakal v samoizolaciji, kot to priporoča stroka. Da ni sledil priporočilom, je danes na svojem profilu na Twitterju priznal tudi sam in dodal, da ni član vlade, ki drugim zapoveduje pravila, sama pa jih krši. "Sam nisem nikoli rekel, da ne delam napak," je dejal Šarec.

Spomnimo, da je bila 8. septembra štirim poslancem opozicijske LMŠ in osmim strokovnim sodelavcem poslanske skupine zaradi stika s sodelavko, ki je bila okužena z novim koronavirusom, odrejena karantena. Dva poslanca sta prejela priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o izvajanju zaščitnih ukrepov.

Le dan pozneje so okužbo potrdili še pri eni strokovni sodelavki, zato sta takrat šla v samoizolacijo še dva poslanca LMŠ. Za testiranje na novi koronavirus se je odločil tudi predsednik stranke Marjan Šarec.

Šarec šel na samoplačniško testiranje

V takratni izjavi za medije, ki je bila posneta pred parlamentom, je na novinarsko vprašanje, ali načrtujejo, da se bodo testirali vsi v stranki, Šarec odgovoril, da se je istega dne (8. septembra o.p.) zaradi preventivnih razlogov tudi sam testiral.

"Kljub temu da je test sto evrov, je vseeno bolje, da ga izvedemo, zato da ni nobenih dilem," je povedal in dodal, da rezultate testiranja na novi koronavirus pričakuje naslednji dan. 10. septembra je nato Šarec tvitnil, da je dobil izvid testa, ta je bil negativen.

Pravkar sem dobil izvid testa za COVID 19. Sem zdrav. — Marjan Šarec (@sarecmarjan) September 10, 2020

Čeprav bi moral Šarec na rezultate testa počakati v samoizolaciji, je s posnetka razvidno, da tega ni storil, tako kot tega nista storila minister za upravo Boštjan Koritnik in zunanji minister Anže Logar.

Šarec: Minister Koritnik gre mirno v kozmetični salon, čeprav bi moral biti v samoizolaciji

A prav Šarec je pred dnevi na svojem profilu na Facebooku v daljšem zapisu med drugim Koritniku očital kršenje pravila o samoizolaciji in s tem tudi neupoštevanje vladnih ukrepov. "Pred časom smo videli ministrico Kustec na prireditvi brez maske, ljudje so bili ogorčeni. Glej ga zlomka, predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca gre mirno v zaprt prostor brez maske, nato pa okrivi fotografa, da je dal ven napačne fotografije. Ja, hudirja, dragi Alojz Kovšca, a vi nosite masko zaradi javnosti ali zaradi zaščite!!?? Vendar to še ni konec. Minister Koritnik gre mirno v kozmetični salon, čeprav bi moral biti v samoizolaciji. Seveda pa ne morem mimo našega 'prijatelja' Milana Kreka, ki toči gorivo brez maske, na novinarsko vprašanje pa odgovori, 'da je bil utrujen'," je med drugim zapisal Šarec.

Predsednik LMŠ je v nadaljevanju pozval k upoštevanju ukrepov "ne zaradi vlade, ampak kljub vladi. Upoštevajmo jih za vse nas. Kdaj nam bo tudi spodletelo, ampak bistveno je zavedanje, kakšen je namen vsega. Kot varnostni pas v avtu ali čelada na motorju," je tako sklenil svoj zapis Šarec.

"Nisem član vlade, ki drugim zapoveduje, sama krši"

Na današnje poročanje se je Šarec odzval na svojem profilu na Twitterju. Kot je zapisal v odzivu, je res, da ni bil v samoizolaciji. "Za test sem se odločil 8. septembra sam in plačal sto evrov, bil je negativen. Ostaja pa poanta, da nisem član vlade, ki drugim zapoveduje, sama krši. Sam nisem nikoli rekel, da ne delam napak," je pojasnil.

https://t.co/6ayA9ybUy9 Res je, nisem bil v samoizolaciji. Za test sem se odločil 8.septembra sam in plačal 100 evrov, bil je negativen. Ostaja pa poanta, da nisem član vlade, ki drugim zapoveduje, sama krši. Sam nisem nikoli rekel, da ne delam napak. — Marjan Šarec (@sarecmarjan) October 27, 2020

Koritnikov test negativen, Logar v samoizolaciji

Očitki o neupoštevanju pravil samoizolacije prihajajo po tem, ko je minister za upravo Boštjan Koritnik prejšnji teden med čakanjem na rezultat testa s svojo zunajzakonsko partnerico obiskal kozmetični salon. Koritnikov test je bil pozneje sicer negativen. Minister trdi, da je šlo le za preventivno testiranje in da v tem primeru ukrepov ni kršil.

Je pa bila v petek po vrnitvi iz tujine okužba z novim koronavirusom potrjena pri Logarju. Šlo je za rutinsko testiranje, Logar pa je med čakanjem na rezultat obiskal Narodno galerijo, kjer se je srečal z direktorico. Na vladni strani so ob potrditvi okužbe zapisali, da so minister in vsi njegovi ožji sodelavci, ki so bili v stiku z njim, od petka v desetdnevni samoosamitvi.