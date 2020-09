Več poslancem LMŠ odrejena karantena #vŽivo

Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović je povedal, da je v karanteni poleg petih poslancev tudi osem strokovnih sodelavcev poslanske skupine LMŠ. Okužbo so po besedah Golubovića v ponedeljek zvečer potrdili pri strokovni sodelavki poslanske skupine, epidemiologi pa so poslance o stiku z okuženo osebo začeli obveščati danes po 12. uri. Karantena je bila poslancem in strokovnim sodelavcem LMŠ odrejena do 16. septembra, je poudaril Golubović. Kateri poslanci so v karanteni, Golubović ni želel razkriti.

"Vsi poslanci in poslanke so zdravi, verjamemo, da bodo v ponedeljek pri interpelaciji notranjega ministra Aleša Hojsa lahko glasovali na daljavo," je dejal Golubović. Ob tem je napovedal, da bodo v petek na kolegiju predsednika državnega zbora v skladu s poslovnikom podali zahtevo, da poslanci, ki so v karanteni, v ponedeljek lahko glasujejo na daljavo. Golubović je poudaril, da je treba vsakemu poslancu omogočiti glasovanje na daljavo, pričakuje pa, da se bodo s tem strinjale vse poslanske skupine.

Foto: STA

Na četrtkovem sestanku, na katerem je bila okužena oseba, je bilo po besedah Golubovića 13 ljudi. Pojasnil je, da je sestanek, kjer je bila okužena oseba, potekal v večjem prostoru, poslanci pa so vzdrževali ustrezno socialno distanco. Strokovna sodelavka, ki je okužena, po njegovih besedah kaže simptome okužbe z novim koronavirusom.

"Smo v stiku z zdravstveno stroko, ta ne priporoča testiranja za naše poslance," je pojasnil Golubović in dodal, da predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec ni v karanteni. Golubović je še poudaril, da sam potrebe po testiranju trenutno ne vidi, saj se počuti dobro.