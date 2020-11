Občinske oblasti v italijanskih Benetkah, eni najbolj znanih evropskih in svetovnih turističnih destinacij, so se ta teden odločile, da zaradi koronske krize, ki je zdesetkala turizem, vnovič preložijo začetek zaračunavanja vstopnine za turiste. Po novem tega ukrepa ne bodo začeli izvajati pred 2022.

Oblasti v zgodovinskem mestu v Beneški laguni so se za uvedbo vstopnine odločile marca lani, sprva pa so jo začele zaračunavati že lani ob začetku poletne sezone. Nato so se odločili za enoletno preložitev, vmes pa je izbruhnila pandemija covid-19. Ta je Italijo močno prizadela in prav sever zahodne slovenske sosede je bil prvo žarišče okužb z novim koronavirusom v Evropi, navaja STA.

V spomladanskih mesecih so bile Benetke skoraj prazne

Svetovni turizem se je zaradi zdravstvene krize skoraj povsem ustavil, Benetke pa so bile v spomladanskih mesecih ob strogem zaprtju javnega življenja praktično prazne in tudi poleti se turistov v dolga leta eni najbolj obleganih svetovnih destinacij ni trlo.

Po novem tako vstopnine ne bodo začeli pobirati pred letom 2022. "V luči trenutnih razmer, povezanih s pandemijo, smo se odločili za pomembno gesto, da bi spodbudili obnovo turističnih tokov," je povedal Michele Zuin, ki je v vodstvu občine pristojen za proračunske zadeve. "Gre za pravičen ukrep, ki je v celoti skladen z občinsko strategijo za zagotovitev okrevanja lokalnega gospodarstva," je dodal po pisanju STA. Je pa obenem zagotovil, da se nadaljuje razvijanje informacijskega sistema za upravljanje s sistemom vstopnin in rezervacijo obiska v mestu na kolih, da bi bili tako pripravljeni za začetek pobiranja dajatve.

Enodnevni vstop naj bi sprva stal tri evre

Po prvotnih načrtih bi sicer enodnevni vstop sprva stal tri evre, nato pa naj bi vstopnino zvišali na šest evrov oz. v dneh, ko je naval obiskovalcev največji, na 10 evrov. Iz plačila bodo predvidoma izvzeti gostje v hotelih, ki že plačujejo lokalno takso.

Cilj vstopnine je bil dejansko bolje upravljati s turističnimi tokovi, saj so pred krizo množice turistov - v času največje gneče se jih je dnevno trlo tudi do 130 tisoč - močno obremenjevale lokalno infrastrukturo, izplen od enodnevnih gostov pa je bil razmeroma majhen. Z vstopnino naj bi letno zbrali okoli 50 milijonov evrov, ki bi jih namenili za vzdrževanje čistoče in sanacijo razpadajoče infrastrukture, še poroča STA.