V Italiji izredna mobilizacija in rdeči alarm #video

Italijanske dežele Toskana, Emilija - Romanja in Benečija (Veneto) je ponoči in danes zajelo obilno deževje, ki ponekod povzroča poplave in zemeljske plazove. V Benetkah so aktivirali sistem Mose za zaščito pred poplavami, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Za določena območja, med njimi Firence in Piso, so razglasili rdeče opozorilo.

⛈️Strong rains affecting Italy, Slovenia and Croatia tomorrow might cause some flooding in the most exposed areas.



•Intense and persistent rainfall may build up to 100mm in just 24 hours.



•Winds up to 90Km/h are also a threat specially in the Balkans and central Italy. pic.twitter.com/RjP9vF4lNV — Meteo_Santarém (@Meteo_Santarem) March 13, 2025

Oblasti so zaradi močnega deževja in poplav za dele Toskane in Emilije - Romanje razglasile rdeče opozorilo, ki bo v veljavi tudi v soboto, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V Toskani velja rdeči alarm za območje Firenc, Prato, Pistoio in Piso. Zaradi močnega deževja so narasle reke, v Firencah pa so tudi poplavljene ulice. Mestne oblasti so za obiskovalce med drugim zaprle znano galerijo Uffizi in katedralo.

Tako v Firencah kot tudi drugih mestih na širšem območju so danes šole zaprte. Oblasti so prebivalce pozvale, naj ostanejo doma.

Minulo noč je močno deževalo zlasti na območju severno od Firenc. Predsednik dežele Toskana Eugenio Giani je na Telegramu sporočil, da je reka Arno v Firencah in nekaterih drugih krajih močno narasla. Ob tem je opozoril, da se bo dež danes še okrepil.

V Pisi so vojaki postavil vreče s peskom za pregrado vzdolž reke Arno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

🔵 #Maltempo A Firenze in 3 ore quasi 30 mm di pioggia. L'Arno ha raggiunto 3,64 metri. Il Presidente della Regione Toscana #Giani: "Portata in aumento, 1000 metri cubi al secondo a Firenze Uffizi"

Foto Ansa pic.twitter.com/Z4jyHjR5fq — Rai Radio1 (@Radio1Rai) March 14, 2025

Obilno deževje je zajelo tudi Emilijo - Romanjo, zlasti mesta Forli, Ravenna, Bologna in Ferrara, kjer so reke presegle opozorilne vrednosti. Oblasti v Bologni so zaradi močnega dežja in poplav v četrtek zvečer odredile evakuacijo pritličnih prostorov. V bližini Bologne se je sprožilo tudi več manjših zemeljskih plazov.

Italijanski minister za civilno zaščito Nello Musumeci je zaradi razmer v Emiliji - Romanji podpisal odlok o izredni mobilizaciji nacionalne službe civilne zaščite za to deželo.

Italijanska premierka Giorgia Meloni pa je danes sporočila, da vlada stoji ob strani prizadetim v ujmi, in zagotovila vso podporo ljudem, ki jih je prizadelo slabo vreme v Toskani in Emiliji - Romanji, poroča Ansa.

Dober meter nad povprečno višino

Iz sosednje Benečije (Veneto) medtem danes poročajo o ponovnih težavah zaradi naraščanja morske gladine pri Benetkah, kjer so aktivirali sistem zapornic Mose, da bi mesto v laguni zaščitili pred poplavami.

Venice tests its flood barrier to protect the city from high tides https://t.co/AT1KJh8E6y pic.twitter.com/11guRubjTr — Reuters (@Reuters) July 10, 2020

Gladina vode se je povzpela do 115 centimetrov nad povprečno višino.

In Venice they built the Mose https://t.co/aXjgSKswc6 — Fabio Angoscini (@FabioAngoscini) March 14, 2025

Tudi v Benečiji sicer že drugi dan močno dežuje, v višjih legah pa sneži.