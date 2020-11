Vlada za teden dni podaljšala omejitve gibanja in zbiranja ljudi

Vlada se je na podlagi ocene strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije za covid-19 odločila, da za sedem dni podaljša ukrepe in omejitve gibanja. To pomeni, da omejitev gibanja med občinami velja še naprej, prav tako bo še vedno omejeno gibanje med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Še naprej je prepovedano tudi zbiranje ljudi.