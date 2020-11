Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek smo v Sloveniji ob 6.580 opravljenih testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.690 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih kar 25,68 odstotka testiranih.

V četrtek so v Sloveniji potrdili 1.546 novih okuž, delež pozitivnih testov pa je znašal 27,25 odstotka in je bil manjši kot v sredo, ko je bilo pozitivnih 30,33 odstotka opravljenih testov. Največ okužb je bilo v Sloveniji potrjenih konec oktobra - 2.611.

Tudi Slovenija se pripravlja na množično testiranje

Glede na stanje epidemije in posvet na ravni EU so pristojna ministrstva dobila nalogo, da najpozneje do 5. decembra pripravijo vse potrebno za množično prostovoljno testiranje na novi koronavirus ter vzpostavitev programa za registracijo kandidatov za prostovoljno cepljenje, je na Twitterju zapisal premier Janez Janša.

