Grški minister za turizem Haris Theoharis je v pogovoru za največji svetovni turistični sejem v Berlinu napovedal datum, ko bi Grčija lahko spet začela sprejemati turiste. To je 14. maj.

Ta napovedani uradni začetek pa je sicer še precej pod vprašanjem in močno odvisen od nadaljnjega poteka epidemije, za katero vedno pogosteje slišimo, da ji novi sevi, predvsem južnoafriški in brazilski, a tudi britanski, ki nezadržno postaja prevladujoč na naši celini, lahko znova potisnejo neželene številke navzgor.

Tri dopustna dokazila

Če pa se upi in načrti grškega ministra uresničijo, bodo potniki ob vstopu v državo morali predložiti enega od treh dopustnih dokazil: potrdilo o cepljenju, potrdilo o prisotnosti protiteles ali negativen test, ki ob prihodu ne bo smel biti starejši od 48 ur.

Glede dokazovanja statusa cepljenja pa še ni znano, ali bo obstajal enoten obrazec ali pa bodo države sklenile dvostranske dogovore o priznavanju dokazil. Potrdilo o prisotnosti protiteles bodo priznali kot dokazilo o prebolelosti in imunosti, medtem ko bo negativen test, ki že zdaj velja za prevladujoči način prestopa večine državnih meja v Evropi, ostal v veljavi še naprej.

Protitelesa (ni)so zagotovilo varnosti pred okužbo

Zadosti visoka raven protiteles se ustvari v dveh do treh tednih po prejemu zadnjega predpisanega odmerka – pri večini cepiv proti povzročitelju bolezni covid-19 je to drugi odmerek, pri cepivu Johnson & Johnson pa je to prvi in edini odmerek.

Toda Svetovna zdravstvena organizacija ob tem svari, da ni dokazov, da preboleli in cepljeni z že razvitimi protitelesi ne morejo ponovno zboleti, zlasti, ko gre za nove seve koronavirusa. Poudarjajo, da prisotnost protiteles zgolj nakazuje, da je oseba bila v stiku z virusom, najverjetneje asimptomatsko, oziroma da je bila cepljena.

Petino grškega gospodarstva predstavlja turizem

Theoharis je še dodal, da bi tudi pred 14. majem lahko postopoma prilagajali pravila za vstop, če bodo epidemične razmere to dopuščale, in da lahko v tem vmesnem obdobju pričakujejo dodatne zahteve in pogoje.

Grčijo kot državo, katere gospodarstvo je močno odvisno od turizma, saj predstavlja skoraj njegovo petino, zelo zanima uvedba preprostih in enotnih meril za lažje prestopanje meje, tudi v obliki covidnih potnih listov.

Daleč so nekdanje številke gostov

V Grčiji petina zaposlenih dela v turizmu, pred epidemijo pa so letno sprejeli 31,3 milijona turistov, največ iz Nemčije in Združenega kraljestva.

Atenske oblasti upajo, da jim bo kljub vsem težavam z epidemijo letos vendarle uspelo doseči vsaj polovičen lanski obisk turistov.

Turistični delavci višje na prednostnih seznamih

V ta namen bodo takoj za najstarejšimi in najbolj ranljivimi na prednostne sezname za cepljenje uvrstili ravno zaposlene v turizmu, za katere so že zdaj predpisana pogosta testiranja na prisotnost (pravzaprav ne več tako) novega koronavirusa.

Velik napredek pri uresničevanju teh namer pričakujejo aprila, ko naj bi v državo prispelo več kot dva milijona odmerkov že odobrenega Pfizerjevega cepiva in cepiva družbe Johnson & Johnson, o katerem pa bo svojo odločitev Evropska agencija za zdravila sporočila predvidoma jutri.

Evropski uradniki niso več zadržani

V Bruslju so sprva bili zelo zadržani do covidnih potnih listov ali podobnih listin s tem namenom, a zdaj vendarle razmišljajo o tem in že špekulirajo, da bi jim ta projekt morda le uspelo zaključiti pred vrhuncem poletne turistične sezone.

Toda nekateri, med njimi tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, opozarjajo, da covidni potni listi prinašajo nekatere pravne in tehnične pasti, zlasti v obdobju, ko vsi, ki bi se želeli cepiti, nimajo te priložnosti, saj dobave niti približno (še) ne zadoščajo povpraševanju.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen opozarja na pravne in tehnične izzive covidnih potnih listov. Foto: Reuters

Premostitev z dvostranskimi sporazumi

V pričakovanju morebitne skupne evropske listine o cepljenju proti bolezni covid-19, Grki računajo na sklepanje dvostranskih sporazumov o priznavanju potrdil o cepljenju.

Že prejšnji mesec so ga skupaj z dogovorom o potovalnem koridorju sklenili z Izraelom, zdaj pa se pospešeno dogovarjajo za nekaj podobnega, tudi glede potovalnih koridorjev, z Združenim kraljestvom.

Na Hrvaškem certificirajo ponudnike

Tudi na Hrvaškem so potrdili pogovore o takšnih dogovorih, a niso razkrili podrobnosti, s katerimi državami. Predvidevamo lahko, da jim bodo najbolj zanimive tiste države, iz katerih k njim prihaja največ gostov, med njimi bo verjetno tudi Slovenija.

Na Hrvaškem sicer že poteka kampanja Varno bivanje na Hrvaškem (Safe stay in Croatia), s katero pristojno ministrstvo s certificiranjem zagotavlja visoke epidemiološke varnostne standarde in ukrepe ponudnikov turističnih storitev.

Spletna stran kampanje Safe Stay in Croatia je na voljo v devetih jezikih, a ne tudi v slovenščini - najverjetneje zaradi zmotne predpostavke, da vsi v Sloveniji obvladajo vsaj osnove hrvaščine, kar zlasti za mlade ni več samoumevno. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Pričakovanja so velika, a starega normalnega poletja (v celoti) letos še ne bo

Podobne namere za odpiranje turizma imata vsaj še dve sredozemski državi: Ciper in Portugalska. Ciper bo predvidoma od sredine maja sprejemal cepljene obiskovalce iz izbranih držav, predvsem tistih, iz katerih k njim prihaja največ turistov, Portugalska pa bo svoje meje, podobno kot Grčija, odprla tudi za turiste z dokazilom o prisotnosti protiteles oziroma negativnim testom.

Računati pa bo treba tudi na to, da bodo države, iz katerih prihajajo potniki, tudi postavljale svoja merila za odhode in prihode. Pričakovanja od turizma so velika, a vse vendarle kaže na to, da potovanja letos še ne bodo tako preprosta, kot so bila predlani, torej v zadnjem predkoronskem letu.