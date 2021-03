Na Otoku hkrati odpirajo šole in še tesneje zapirajo meje

Danes se v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske prvič od januarja odpirajo vse šole in fakultete. Premier Boris Johnson in njegova vlada se – upravičeno – radi pohvalita, da je na Otoku že skoraj vsak tretji prebivalec prejel vsaj prvi odmerek cepiva, ob tem pa jima tudi največji nasprotniki priznavajo, da program cepljenja poteka res zelo dobro.

Dosežek Združenega kraljestva je sicer še vedno zelo daleč od "šampiona" Izraela, ki je cepil že 53 odstotkov svojega prebivalstva, a so v nekdanji članici Evropske unije še vedno daleč pred (preostalo) evropsko sedemindvajseterico, saj ji je uspelo precepiti petkrat manj prebivalstva.

"Prvi korak do svobode", a tudi nova omejitev na meji

Johnson to popuščanje opisuje kot "prvi korak na poti do svobode, ki jo bo omogočilo množično cepljenje" in krepi optimizem z napovedjo, pravzaprav željo, da konec junija ukrepi ne bi bili več potrebni.

Danes so prvič po januarju šole v Združenem kraljestvu odprla vrata za izvajanje pouka. Foto: M. Že.

Današnji dan pa ni prinesel samo te sprostitve, temveč tudi še tesnejše zapiranje meja Združenega kraljestva – ne le za prihode državljanov drugih držav, temveč tudi za odhode in prihode lastnih državljanov.

Otok lahko zapustijo le (redke) izjeme

Od danes naprej mora namreč vsak potnik, ne glede na državljanstvo, ki želi odpotovati iz Združenega kraljestva, izpolniti poseben obrazec na treh straneh, s katerim dokazuje upravičenost potovanja.

Odhod iz države je namreč prepovedan, z le nekaj redkimi izjemami, med katere ne uvrščajo niti skrbi za najožje družinske člane (razen, če so tik pred smrtjo ali če gre za udeležbo na njihovem pogrebu) niti vzdrževanje lastnih nepremičnin, kaj šele kakšno turistično ali nakupovalno potovanje. Zanimivo pa je, da so med dopustnimi izjemami za odhod iz države – poroke.

Čeprav so poroke v mnogih državah omejene ali celo prepovedane zaradi izogibanja stikom, jih Združeno kraljestvo priznava kot eno od redkih izjem od prepovedi potovanj v tujino. Foto: Reuters

Za različne poklice in različne dele države zelo različne izjeme in zahteve

Službena potovanja v tujino za britanske državljane ali tudi v Združeno kraljestvo so dovoljena le, če gre za "kritično pomembno delo", ki ga ni mogoče opraviti na daljavo oziroma od doma.

Tudi glede na poklic so pravila in zahteve v posameznih delih Združenega kraljestva (Anglija, Wales, Škotska, Severna Irska) lahko drugačne, kar dodatno zaplete postopke pri službenih potovanjih.

Brez obrazca zagrožena kazen in prepoved nadaljevanja poti

Kdor od danes pri odhodu iz Združenega kraljestva ne bo imel izpolnjenega obrazca z jasno dokazanim namenom potovanja, bo pri morebitni, pravzaprav zelo verjetni kontroli na letališču, v pristanišču ali železniški postaji vlaka Eurostar ali Eurotunnel, za ta prekršek prejel kazen v višini 200 funtov (okrog 235 evrov), prepoved nadaljevanja poti ali najverjetneje oboje.

V običajnih okoliščinah namreč Združeno kraljestvo praviloma ne izvaja izstopne mejne kontrole, a bodo policisti od danes okrepili naključne nadzore na vseh izstopnih mejnih točkah. Ob nadzoru bo treba pokazati izpolnjen obrazec, natisnjen na papirju ali v digitalni obliki na mobilnem telefonu.

Združeno kraljestvo ne bo preklicalo prepovedi nenujnih potovanj v tujino (vsaj) do 17. maja. Foto: Srdjan Cvjetović

Cepiva (še) niso olajšava

Nova britanska uredba od vseh prevoznikov, ki opravljajo mednarodni prevoz potnikov iz Združenega kraljestva, še zahteva, da na svojih spletnih straneh in drugih komunikacijskih kanalih obvestijo svoje potnike o novem obrazcu in vseh pripadajočih zahtevah.

Prejem cepiva ne predvideva nobenih olajšav pri trenutnih pravilih. Nekateri to upravičujejo s tem, da se na tak način izognejo diskriminaciji tistih, ki cepiva še niso imeli priložnosti prejeti; po drugi strani pa sproža to veliko vprašanje, kdaj bo cepljenje omogočilo hitrejšo vrnitev v (nekoč) običajno življenje in temeljne pravice, med katere sodi tudi svoboda gibanja – tudi čez državne meje.

Cepljenje za prebujanje turizma

Države, katerih gospodarstva so močno odvisna od turizma, v Evropi so to predvsem sredozemske države, so zelo naklonjene ukinitvi omejitev potovanja za tiste, ki so že cepljeni. Ne nazadnje je tudi za vstop v Slovenijo cepljenje dopusten razlog in je mogoč brez testiranja ali odrejanja karantene.

Toda za prebujanje turizma in nenujnih potovanj ne bodo pomembna samo pravila za vstop v neko državo, temveč tudi pravila za izstop iz matične države in vrnitev vanjo. Načrtovana časovnica premierja Johnsona tako denimo ne predvideva možnosti turističnih potovanj pred 17. majem.

Razen redkih izjem, med katerimi je Slovenija, cepljenost (še) ne zagotavlja olajšav pri prestopanju državnih meja. Foto: Reuters

Prihodi iz 33 držav morajo v karantenski hotel

Za prihode iz zelo tveganih držav, trenutno jih je na seznamu 33, in iz evropskih, na njem je tudi Portugalska, je ob vstopu v Združeno kraljestvo obvezna desetdnevna karantena v državno vodenem hotelskem programu, kar bo potnika olajšalo za 1.750 funtov (dobrih dva tisoč evrov).

Za tolažbo, v to ceno sta vključena tudi obvezna testa drugi in osmi dan po prihodu. Rezervacijo in plačilo je treba urediti še pred prihodom.

Za prihod iz Slovenije obvezen negativen test in še dva po njem

Potniki, ki prihajajo od drugod (z izjemo tistih iz Republike Irske), pa se morajo osamiti v lastni režiji. Če te možnosti nimajo, jim bo vstop v državo zavrnjen, oziroma se lahko osamijo v karantenskem hotelu. V primeru osamitve v lastni režiji je še vedno treba opraviti testa, in sicer drugi in osmi dan po prihodu, za kar potnikom prijazno zaračunajo 210 funtov (slabih 250 evrov).

Obrazec za prihod v državo je treba izpolniti vsaj 48 ur prej in ga na mejni kontroli predložiti z negativnim testom, ki ne sme biti starejši od treh dni.