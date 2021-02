Farmacevtska podjetja pojasnila zamude pri dobavi cepiv EU

Predstavniki farmacevtskih podjetij, ki so z EU sklenila dogovor o nakupu cepiv proti bolezni covid-19, so v današnji razpravi s člani pristojnih odborov Evropskega parlamenta pojasnili, da se zamude pri dobavi dogajajo zaradi težav v proizvodnji, ki je zapletena. Zagotovili so, da bodo storili vse, da bi proizvodnjo okrepili.

Več poslancev je zanimalo, zakaj bo britansko-švedsko podjetje AstraZeneca EU v prvem četrtletju letošnjega leta dobavilo 60 odstotkov manj cepiva, kot je obljubilo, ter zakaj pri drugih državah, tudi Združenem kraljestvu, ni tega zmanjšanja. Izvršni direktor AstraZenece Pascal Soriot je izrazil obžalovanje, da njegovo podjetje EU ne more zagotoviti toliko cepiva, kot je napovedalo. "Delamo vse, kar lahko, da bi v prvem četrtletju EU dobavili 40 milijonov odmerkov cepiva," je poudaril.

Produktivnost nižja od pričakovane

Zamude pri dobavi so po njegovih besedah zato, ker je proizvodnja zahtevnejša, kot se zdi. Pojasnil je, da je produktivnost v njihovih tovarnah manjša, kot so pričakovali. Poleg tega se razlikuje med posameznimi tovarnami. Nižja je med drugim v nekaterih tovarnah, ki proizvajajo cepivo za EU. Poudaril je sicer, da je večina cepiv, ki jih proizvedejo tovarne v uniji, tudi prejmejo članice EU. To velja tudi za tovarno na Nizozemskem, ki je bila sprva predvidena za proizvodnjo cepiva, namenjenega za Združeno kraljestvo.

Foto: Ana Kovač Glede dobave Londonu je še pojasnil, da je njihovo cepivo že v začetku lanskega leta začela razvijati univerza v britanskem Oxfordu, s katero je AstraZeneca dogovor podpisala pozneje. Britanska vlada je že pred tem vložila veliko denarja v razvoj cepiva. Denar je namenila tudi za proizvodnjo na Otoku, pa tudi na Nizozemskem.

Tudi izvršni direktor ameriške Moderne, ki prav tako že dobavlja cepivo uniji, Stephane Bancel je v odgovorih na vprašanja poslancev o počasnosti proizvodnje cepiv pojasnil, da gre pri tem za zapletene postopke. Običajno za pripravo obrata za proizvodnjo novega cepiva potrebujejo od tri do štiri leta, zdaj pa so jih pripravili v enem letu. Pred pandemijo v Evropi sploh niso imeli proizvodnega obrata, je povedal.

Dodal je, da se ob začetku proizvodnje novega cepiva pojavljajo tudi številne težave, od človeških napak do tehničnih težav. "Vsak dan, ko odpravljamo te težave, pa se pozna na proizvodnji, saj delamo ves čas," je dejal Bancel. Povedal je, da običajno najprej proizvedejo določeno količino cepiva in jo šele nato dostavljajo. Zaradi izrednih razmer pa je zdaj vsak odmerek odpremljen takoj, ko je proizveden. Zato se te težave v proizvodnji poznajo tudi pri količini dobavljenih odmerkov državi oziroma uniji.

Soriot in Bancel pa tudi predstavnika podjetij CureVac Franz-Werner Haas in Novavax Stan Erck so v razpravi s člani odborov ITRE in ENVI poudarili tudi pomen sodelovanja med različnimi podjetji, vključno s proizvodnimi in distribucijskimi, poroča STA.