Janša: Iskali bomo dodatne možnosti dobave cepiv

Interes za cepljenje med ljudmi je zelo velik, zato bo Slovenija po napovedih predsednika vlade iskala dodatne možnosti dobave cepiv, ki bodo realne in varne.

"Vsi izvajalci cepljenja imajo rok 48 ur, da vnesejo podatke o cepljenju. Tisto, kar je na spletnih straneh predstavljeno kot število cepljenih, je vedno dejansko manjše število od tega, kar je v praksi realizirano," je Janša pojasnil na današnji novinarski konferenci po srečanju predsednikov parlamentarnih strank s predsednikom republike Borutom Pahorjem.

Nič cepiva ne ostane

Ker so bile iz skupnih evropskih naročil najavljene večje količine cepiva, se je Slovenija takoj po novem letu organizirala za bistveno bolj množično cepljenje. Janša je zagotovil, da smo sposobni porabiti bistveno več cepiva v krajšem in realnem času, kot ga dobimo. Kolikor je seznanjen, "noben teden ne ostane nič od cepiva, ki ga država dobi".

"Nimamo nobenega problema s tem, da se ljudje ne bi želeli cepiti, pravzaprav je cepiva premalo, ker je interes velik," je še dejal.

Iščejo se realne in varne možnosti

Slovenija bo zato, kot je Janša napovedal že na torkovi izredni seji DZ, na kateri so odločali o kandidaturi Janeza Poklukarja za zdravstvenega ministra, iskala dodatne načine za dobavo cepiv. "Preučujemo vse možnosti, ki bodo realne in ki bodo varne," je danes dodal predsednik vlade.

V Sloveniji trenutno cepijo s tremi različnimi cepivi, in sicer proizvajalcev Pfizer-BioNTech, Moderna in AstraZeneca. Do zdaj je Slovenija prejela 157.365 odmerkov Pfizerjevega cepiva, 8400 odmerkov Moderninega in 36.000 odmerkov cepiva AstraZenece, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), poroča STA.

Glede na podatke, ki jih izvajali cepljenja sporočajo v Elektronski register cepljenih oseb, je bilo do vključno torka s prvim odmerkom cepljenih 96.493 oseb, z dvema pa 50.253, je objavljeno na spletni strani NIJZ.