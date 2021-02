Janša napovedal, kdo bo prednostno cepljen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob tem je napovedal, da bo Slovenija tako kot ostale države iskala dodatne možnosti dobave cepiv.

Janša je proti koncu razprave v DZ, na kateri so danes razpravljali o kandidaturi Janeza Poklukarja za ministra za zdravje, napovedal, da bodo med prednostnimi skupinami za cepljenje zaposleni v šolstvu, v trgovinah, taksisti, pa tudi DZ in ostali deli kritične infrastrukture.

"Odvisni smo od dejanskih dobav cepiva"

Čeprav napovedane dobave cepiv še vedno pogosto odstopajo od dejansko dobavljenih, pa se je to področje vendarle nekoliko uredilo, zaradi česar bo v prihodnje možno v večji meri ugotoviti oz. določiti, kdaj bo kdo prišel do cepljenja. Ne bo pa to možno natančno določiti, ker smo odvisni od dejanskih dobav cepiva, je dejal.

Slovenija bo tako kot ostale države iskala dodatne možnosti dobave cepiv. "Delamo napore v tej smeri, še vedno pa je treba imeti v ospredju varnost, verodostojnost in zaupanje v cepivo, sicer nismo z nabavo nič dosegli," je povedal premier.

V prihodnjih dneh, po srečanju evropskega sveta, bodo tako povabili vse poslanske skupine na pogovor o nadaljnjem spopadanju z epidemijo, piše STA.

Sicer pa je Janša opozoril, da je dejstvo, da je pred nami tretji epidemični val, "vprašanje je samo, kako bo močan".