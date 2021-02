Rumena faza se oddaljuje. Kdaj bi jo lahko dosegli?

Epidemija novega koronavirusa se je v zadnjih tednih v Sloveniji umirila in 11. februarja je celotna država prešla iz rdeče v oranžno fazo sproščanja ukrepov, saj sta bila izpolnjena oba pogoja: povprečje, nižje od tisoč okužb v zadnjih sedmih dneh, in manj kot tisoč hospitaliziranih oseb. Znova so se odprle šole za vse osnovnošolce in zaključne letnike srednjih šol, odprle pa so se tudi občinske meje.

Rumena faza se oddaljuje

Za prehod v naslednjo epidemično fazo, rumeno, mora biti povprečje dnevnih potrjenih okužb nižje od 600 v zadnjem tednu in manj kot 500 hospitaliziranih covidnih bolnikov. V rumeni fazi so po vladnem načrtu predvideni: vrnitev v šole učencev preostalih razredov srednjih šol, pouk na fakultetah, odprtje dijaških in študentskih domov, odprtje še preostalih servisnih dejavnosti ter odprava omejitve gibanja ponoči.

Če je še pred enim tednom kazalo, da bi lahko rumeno fazo dosegli v začetku marca, pa zadnji izračuni Instituta Jožef Stefan (IJS) kažejo, da bi lahko bili pogoji izpolnjeni šele ob koncu marca, torej čez dober mesec.

Foto: Inštitut Jožef Stefan

Pri bolnišnicah blizu, po številu primerov še ne

Zadnji uradni podatki kažejo, da je sedemdnevno povprečje potrjenih primerov 767, kar je nekoliko več kot dan pred tem. Ob tem se je zvišalo tudi število primerov, ki so jih potrdili ta ponedeljek v primerjavi s preteklim (ta ponedeljek 899 potrjenih okužb, 15. 2. 742 primerov oziroma 21-odstotna rast). Na drugi strani število hospitaliziranih oseb še naprej pada – na današnji dan je hospitaliziranih 567 bolnikov.

V primerjavi s predhodno napovedjo se je po podatkih IJS reprodukcijsko število, ki pove, na koliko ljudi okužbo prenese en okuženi z novim koronavirusom, z 0,84 dvignilo na okrog ena.

"Epidemija glede na število pozitivnih testov stagnira. Zaradi cepljenja rizičnih skupin se bodo bolnice kljub temu še naprej počasi praznile," pojasnjujejo na IJS. Po njihovih predvidevanjih bi lahko v rumeno fazo prešli konec marca.

Konec aprila bo dominantna nova različica virusa

Na IJS tudi navajajo, da bi lahko nova, bolj kužna različica novega koronavirusa postala dominantna konec aprila in takrat bi se lahko krivulje obrnile spet navzgor. Ocenjeni podvojitveni čas nove različice v trenutnih pogojih je približno deset dni, so pa negotovosti teh ocen velike, so še navedli.