V boju proti epidemiji covid-19, ki je močno vplivala na življenja mnogih, je glavno orožje cepljenje. Do zdaj je v Evropi Evropska agencija za zdravila (Ema) odobrila tri cepiva. Eno od odprtih vprašanj je še vedno, ali so cepljenji vseeno lahko prenašalci virusa.

Države po svetu hitijo in želijo čim hitreje cepiti svoje prebivalce proti novemu koronavirusu. Najhitreje cepljenje za zdaj poteka v Izraelu, kjer je dva odmerka cepiva dobilo že okrog 34 odstotkov prebivalcev, kažejo podatki Bloomberga, Slovenija pa je na drugi strani do zdaj cepila 4,5 odstotka prebivalcev (z obema odmerkoma).

Najprej so bili cepljeni najbolj ogroženi člani družbe, najstarejši in zdravstveni delavci. Do zdaj je bilo pri nas z dvema odmerkoma cepljenih nekaj več kot 50 tisoč ljudi. Več ko bo cepljenjih, manjše bo tveganje za okužbe in posledično bo manj virusa krožilo med populacijo. S tem je manj možnosti, da bo virus mutiral v bolj nalezljive ali nevarne različice.

Pri dveh tretjinah blokiran prenos virusa

S cepljenjem se močno zmanjša možnost okužbe, a še vedno ostajajo številna odprta vprašanja, na katera poskušajo odgovoriti v številnih raziskavah, ki potekajo vzporedno ob cepljenju.

Med pozitivnejšimi so podatki iz Velike Britanije, kjer so analizirali možnost prenosa okužbe pri osebah, že cepljenih z dvema odmerkoma. Kot poroča Telegraph, je agencija za javno zdravje Anglije (PHE) ugotovila, da že en odmerek cepiva Pfizerja in AstraZenece pri dveh tretjinah cepljenih, ne glede na starost, prepreči, da bi bili lahko prenašalci virusa.

Cepiva po prvem odmerku zmanjšajo možnost za okužbo in hospitalizacijo

Foto: Reuters Še pred tem je analiza angleškega urada za javno zdravje pokazala, da cepivo, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in nemški BioNTech, po prvem odmerku tveganje za okužbo s koronavirusom zmanjša za 70 odstotkov, po drugem odmerku pa je tveganje manjše za 85 odstotkov.

Pri osebah, ki so prejele en odmerek Pfizerjevega cepiva, se je možnost za hospitalizacijo ali smrt zaradi covid-19 zmanjšala za več kot 75 odstotkov.

Večji razmik pri AstraZeneci za višjo učinkovitost

Na Škotskem so opravili obsežno študijo, ki je trajala od 8. decembra lani do 15. februarja letos in proučevala učinek cepljenja pri preprečevanju hudih oblik bolezni covid-19, analizirali pa so osebe, cepljenje s cepivom Pfizerja in AstraZenece (650 tisoč ljudi na Škotskem je prejelo Pfizerjevo cepivo, 490 tisoč pa AstraZenecino).

Ugotovili so, da se do četrtega tedna po cepljenju s prvim odmerkom Pfizerjevega cepiva tveganje za hospitalizacijo zaradi covid-19 zmanjša za do 85 odstotkov, pri cepivu AstraZenece pa do 94 odstotkov.

V Evropi so trenutno odobrena tri cepiva. Ob Pfizerju in AstraZeneci ima zeleno luč še cepivo Moderne. Cepivi Pfizerja in Moderne, ki temeljita na tehnologiji mRNK, sta se v raziskavah izkazali za bolj zanesljivi od AstraZenece, ki je razvila vektorsko cepivo, vendar ima to druge prednosti, kot sta večja stabilnost in hranjenje pri višjih temperaturah.

Ob tem so pretekli teden objavili, da se učinkovitost cepiva AstraZenece poveča, če je presledek med prvim in drugim odmerkom najmanj 12 tednov. V tem primeru znaša učinkovitost 81 odstotkov, pri časovnem razmiku do šestih tednov pa 55 odstotkov.