V torek so po podatkih Covid-19 Sledilnika ob 5.316 PCR-testih potrdili 1.089 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je znašal 20,5 odstotka. Opravili so tudi 22.613 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne izvide hitrih testov preverjajo še s PCR-testi.

V Sloveniji je trenutno 11.298 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb znaša 770.

V torek so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.089 ljudeh, kar je 10 manj kot v torek pred tednom dni (1.099).

V marcu dobava preko 230 tisoč odmerkov cepiva V četrtek se v Slovenji pričakujeta dobavi cepiv proti covidu-19 Moderne in AstraZenece, skupaj 25.200 odmerkov, so za STA pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. V marcu pa pričakujejo dobave skupaj 232.335 odmerkov cepiv, od tega 99.450 odmerkov Pfizerjevega cepiva, 30.000 odmerkov Moderne in 102.885 odmerkov cepiva AstraZenece. Pfizer je ta teden že dobavil 22.230 odmerkov cepiv proti covidu-19, se pa v četrtek pričakujta tudi dobavi cepiv Moderne in AstraZenece. Moderna bo predvidoma dobavila 8400 odmerkov, od katerih bodo polovico uporabili za drugi odmerek, AstraZeneca pa 16.800 odmerkov, vsi bodo šli za prvi odmerek, so pojasnili na NIJZ. Za Pfizerjevo cepivo so tudi v marcu predvidene dobave vsak ponedeljek, ko naj bi vsakič prejeli po 19.890 odmerkov. Za cepivo AstraZenece je v marcu predvidenih pet dobav, prva 4. marca, ko naj bi v državo prišlo 3700 odmerkov, nato 8. marca predvidoma 24.000 odmerkov, 17. marca 16.911 odmerkov, 24. marca 41.084 odmerkov in zadnjega dne v marcu 44.890 odmerkov, navajajo na NIJZ. (STA)

Zadnja napoved: epidemija stagnira ali morda celo raste

Slovenija je trenutno v oranžni fazi epidemije. Za prehod v rumeno fazo, ki prinaša dodatna sproščanja, morata biti izpolnjena dva pogoja, to sta povprečno manj kot 600 novih okužb v zadnjih sedmih dneh in manj kot 500 hospitaliziranih covidnih bolnikov.

Po ocenah Instituta Jožef Stefan (IJS) epidemija trenutno stagnira, nakazuje pa se, da morda celo raste. "Zaradi cepljenja rizičnih skupin se število bolnišničnih obravnav predvidoma kljub temu ne bo (močno) povečevalo. Ocenjeno reprodukcijsko število je približno R = 1,0," so zapisali.

Šele maja manj kot 300 primerov na dan?

Dodajajo, da bodo lahko epidemiologi učinkovito spremljali stike, ko bo povprečno število pozitivnih oseb padlo pod 300 na dan. S tem nam bodo lahko pomagali še dodatno in hitreje zmanjšati število okuženih oseb v populaciji. "Pri trenutnih pogojih, ko je tedensko povprečje 771 in ocenjeno reprodukcijsko število R = 1,0, bi lahko to stanje dosegli šele maja," ocenjujejo na IJS.