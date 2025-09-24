O mladi igralki Loli Tung govori ves svet, odkar je v glavni vlogi zaigrala v priljubljeni seriji The Summer I Turned Pretty. Oboževalci jp občudujejo tudi zaradi njenega modnega stila, ki je zelo ženstven in dovršen. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako je zvezdnica zablestela v minimalističnem stajlingu, ki ga lahko ustvarite tudi vi.

Modre kavbojke

Preprost par klasičnih modrih kavbojk je osnova vsake garderobe, a Lola jih je nosila na način, ki deluje sveže in mladostno. Model v ravnem kroju poudari postavo, hkrati pa ohranja sproščen, vsakodnevni videz. Prav ta brezčasnost je tisto, kar naredi kavbojke zares univerzalen kos, ki se poda skoraj k vsemu.

Bela oprijeta majica

Kombinacija kavbojk in bele majice je ena najbolj ikoničnih modnih zgodb. Lola je izbrala oprijet model z rahlo krajšo dolžino, kar celotnemu stajlingu doda pridih ženstvenosti. Bela barva poskrbi za svežino in preprostost, ki se popolno sklada z njenim naravnim videzom.

Rdeče lakaste balerinke

Največ pozornosti pa so dobili prav čevlji. Rdeče lakaste balerinke delujejo kot igriv in eleganten kontrast k sicer preprostemu videzu. Ta detajl doda piko na i ter pokaže, da Lola obvlada pravila minimalistične mode, ki pravijo, da je manj več, a prav z enim drznejšim kosom lahko celoten videz postane poseben.

