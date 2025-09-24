Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Sreda,
24. 9. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
balerinke stajling jesen Lola Tung Oblecite se kot ... Oblecite se kot ...

Sreda, 24. 9. 2025, 4.00

6 ur, 22 minut

Kako z nekaj preprostimi kosi zasijati kot Lola Tung?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Lola Tung | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

O mladi igralki Loli Tung govori ves svet, odkar je v glavni vlogi zaigrala v priljubljeni seriji The Summer I Turned Pretty. Oboževalci jp občudujejo tudi zaradi njenega modnega stila, ki je zelo ženstven in dovršen. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako je zvezdnica zablestela v minimalističnem stajlingu, ki ga lahko ustvarite tudi vi.

Modre kavbojke

Preprost par klasičnih modrih kavbojk je osnova vsake garderobe, a Lola jih je nosila na način, ki deluje sveže in mladostno. Model v ravnem kroju poudari postavo, hkrati pa ohranja sproščen, vsakodnevni videz. Prav ta brezčasnost je tisto, kar naredi kavbojke zares univerzalen kos, ki se poda skoraj k vsemu.

Fotogalerija
1
 / 5

Bela oprijeta majica

Kombinacija kavbojk in bele majice je ena najbolj ikoničnih modnih zgodb. Lola je izbrala oprijet model z rahlo krajšo dolžino, kar celotnemu stajlingu doda pridih ženstvenosti. Bela barva poskrbi za svežino in preprostost, ki se popolno sklada z njenim naravnim videzom.

Fotogalerija
1
 / 4

Rdeče lakaste balerinke

Največ pozornosti pa so dobili prav čevlji. Rdeče lakaste balerinke delujejo kot igriv in eleganten kontrast k sicer preprostemu videzu. Ta detajl doda piko na i ter pokaže, da Lola obvlada pravila minimalistične mode, ki pravijo, da je manj več, a prav z enim drznejšim kosom lahko celoten videz postane poseben.

Fotogalerija
1
 / 4

Preberite še:

Scarlett Johansson
Trendi Zablestite kot Scarlett Johansson, ne da bi za to zapravili celo premoženje
moda
Trendi Kako z modnimi dodatki na preprost način popestriti svoj slog?
brušeno usnje, moda
Trendi Jesenski trend: jakna iz brušenega usnja
balerinke stajling jesen Lola Tung Oblecite se kot ... Oblecite se kot ...
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.