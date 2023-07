Meta bo zagnala aplikacijo, ki bo konkurirala Twitterju

Ameriški tehnološki velikan Meta, pod okrilje katerega sodita omrežji Facebook in Instagram, se pripravlja na zagon aplikacije, ki bo konkurirala družbenemu omrežju Twitter. Threads, an Instagram app, kot se imenuje aplikacija, je od ponedeljka mogoče prednaročiti v trgovinah z aplikacijami na telefonih z operacijskimi sistemi Android in iOS. Iz podjetja Twitter, kjer so zagnali prenovljeno platformo za upravljanje tvitov Tweetdeck, pa so sporočili, da bo platforma po 30 dneh dostopna samo uporabnikom s potrjenimi računi.

Aplikacija, razvija jo sicer družba Instagram, ki stoji za istoimenskim družbenim omrežjem, naj bi bila uporabnikom na voljo v naslednjih dneh, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Britanski Guardian medtem poroča, da naj bi bila aplikacija na voljo s 6. julijem.

"Threads je prostor, kjer se skupnosti zberejo in razpravljajo o vsem, od tematik, ki vas zanimajo danes, do tematik, ki bodo v trendu jutri," je zapisano v opisu aplikacije v trgovinah Google Play in App store.

"Ne glede na to, kaj vas zanima, lahko spremljate in se neposredno povežete z vašimi najljubšimi ustvarjalci in drugimi, ki imajo radi iste stvari – ali ustvarite svoje zveste sledilce, da svoje ideje, mnenja in ustvarjalnost delite s svetom," je navedeno.

Threads bo lahko predstavljal morebitnega tekmeca za Twitter

Meta je sredi marca naznanila, da razvija novo družbeno omrežje, ki bi po opisu lahko predstavljalo morebitnega tekmeca Twitterju, navaja AFP.

Zagon aplikacije Threads prihaja v času, ko se Twitter nahaja v obdobju negotovosti, odkar ga je oktobra lani prevzel milijarder Elon Musk. Prevzemu je sledilo prestrukturiranje podjetja, množična odpuščanja, za več funkcij pa je bila uvedena naročnina.

Tweetdeck čez mesec dni samo še za uporabnike s potrjenimi računi

Ameriško podjetje Twitter je zagnalo prenovljeno platformo za upravljanje tvitov Tweetdeck. Hkrati so iz podjetja sporočili, da bo platforma po 30 dneh dostopna samo uporabnikom s potrjenimi računi, za kar je treba skleniti naročniško razmerje.

Prenovljena različica Tweetdecka, ki so jo uporabniki lahko v predogledu uporabljali že dlje, bo po poročanju spletnega portala The Verge vse uporabnike dosegla v tem tednu.

Kot so na Twitterju sporočili iz podjetja, "nova, izboljšana različica" Tweetdecka ob spremenjeni podobi ohranja vse lastnosti starega.

Za uporabo platforme bodo po 30 dneh po pisanju nemške tiskovne agencije dpa uvedli zahtevo po potrjenem računu na družbenem omrežju, ki odkar ga je lani prevzel Elon Musk, uvaja korenite spremembe, ki vsem uporabnikom niso najbolj všeč.

Omejili so število tvitov, ki jih uporabnik lahko vidi na dan

Do spremembe prihaja po tem, ko so konec tedna omejili število tvitov, ki jih uporabniki lahko vidijo na dan. Musk je namreč konec tedna tako sporočil, da bo Twitter začasno omejil število tvitov, ki jih uporabniki lahko vidijo na dan.

Sprva so število omejili na šest tisoč za potrjene uporabniške račune, 600 za navadne uporabniške račune in 300 za nove navadne račune. Nekoliko pozneje so omejitev dvignili na tisoč za navadne račune in na deset tisoč za potrjene.

Hkrati z omejitvijo so se začele pojavljati težave pri uporabi starega Tweetdecka, a so zaposleni po pisanju The Vergea te pripisali zaustavitvi vmesnikov, ki so omogočali lažje zbiranje podatkov s Twitterja.

Težave, s katerimi se po prihodu Muska sooča Twitter, so hkrati spodbudile Meto, lastnika Facebooka in Instagrama, da je ustvarila svojo aplikacijo, ki bi lahko konkurirala Twitterju. Nova aplikacija Threads, ki bo povezana z Instagramom, bo uporabnikom po poročanju medijev na voljo v prihodnjih dneh.