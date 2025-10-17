Začetek sojenja osumljenima napada na ribniškega župana

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je v četrtek začelo sojenje Leonardu in Arsenu Novaku, ki sta po prepričanju tožilstva junija letos na prireditvi z mladoletnikom napadla ribniškega župana Sama Pogorelca in policistko. Osumljena krivdo zanikata, Pogorelc in policistka pa skupaj zahtevata 156.500 evrov odškodnine, poročajo mediji.

Samo Pogorelc je na obravnavi dejal, da še danes čuti hude psihične posledice napada, v katerem so ga napadalci na junijski gasilski veselici v Ribnici "360-stopinjsko obdelali". Ribniški župan po poročanju medijev trdi, da sta bila s policistko pred napadom deležna "čudnih pogledov", le nekaj trenutkov zatem je dobil udarce v zatilje, nato pa so ga osumljeni po padcu na tla še zbrcali.

Arsen Novak je na začetku sojenja zatrdil, da ga med napadom ni bilo v bližini ribniškega župana, ravno tako je krivdo zanikal njegov nečak Leonardo Novak.

Tožilstvo 18-letnemu Leonardu in 25-letnemu Arsenu Novaku iz Kočevja očita nasilništvo ter kaznivi dejanji povzročitve lahke in hude telesne poškodbe. Kot je zapisalo v obtožnici, sta skupaj z mladoletnikom junija poškodovala Pogorelca in policistko, ki je v prostem času posredovala na prireditvi.

Zagovornik Leonarda Novaka Andrej Žabjek je septembra na predobravnavnem naroku med drugim poudaril, da je bil Pogorelc na dan napada v Zdravstvenem domu Ribnica, kjer so ugotovili, da gre za lahke poškodbe.

Sojenje obdolženima se je sprva začelo na kočevskem okrajnem sodišču. Tožilstvo je obtožnico spremenilo tako, da jima poleg nasilništva očita kaznivi dejanji povzročitve hude, ne zgolj lahke telesne poškodbe, zato se je s težo kaznivega dejanja spremenila tudi pristojnost sodišč.

Pogorelc je prek pooblaščenca vložil zahtevo za 60 tisoč evrov odškodnine, policistka pa za 96.500 evrov.