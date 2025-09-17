Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
17. 9. 2025,
19.52

1 ura, 28 minut

Predsedstvo RZS zadovoljno s poslovanjem

STA

Predsednik RZS Bor Rozman je izrazil zadovoljstvo predvsem z dejstvom, da se v primerjavi z lanskim letom povečujejo sponzorski prihodki.

Predsednik RZS Bor Rozman je izrazil zadovoljstvo predvsem z dejstvom, da se v primerjavi z lanskim letom povečujejo sponzorski prihodki.

Foto: STA

Predsedstvo Rokometne zveze Slovenije (RZS) se je na današnji seji seznanilo s poslovanjem zveze in ugotovilo, da se finančno stanje zveze izboljšuje. Zveza naj bi poslovno leto zaključila z večjim presežkom kot lani, ko je pridelala 180.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki, s tem pa se po načrtih zmanjšuje pretekli dolg.

Kot so ugotovili na seji, se poslovanje v letu 2025 odvija v skladu s sprejetim planom. Predsednik RZS Bor Rozman je izrazil zadovoljstvo predvsem z dejstvom, da se v primerjavi z lanskim letom povečujejo sponzorski prihodki.

Zveza tako nadaljuje zmanjšanje preteklih bremen, ki naj bi bili po napovedih Rozmana popolnoma poplačana v prihodnjem letu, s tem pa si zveza obeta možnost večjih investicij v klubski in mladinski rokomet.

Na današnji seji so člani predsedstva razpravljali še o novi platformi pretočnih prenosov tekem državnih lig RZSTV, ki omogoča končnim uporabnikom ogled vseh tekem prvenstva, deluje pa na podlagi z umetno inteligenco podprtih kamer v dvoranah. Z uvedbo sistema so izrazili zadovoljstvo, prav tako s prvim odzivom uporabnikov, saj je bilo po dveh tednih državnega prvenstva na platformi opravljenih več kot 500 transakcij.

Na današnji seji so pretresali tudi poročila selektorjev reprezentančnih selekcij in načrte za nastope na kongresih Evropske rokometne zveze ter Mednarodne rokometne zveze.

