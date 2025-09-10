V uvodnem krogu pokala le en prvoligaški rokometni obračun

Na sedežu Rokometne zveze Slovenije (RZS) v Ljubljani so izžrebali pare uvodnega kroga za pokal Slovenije. Na sporedu bo le ena tekma med prvoligaškimi ekipami, v Stični bo Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica gostil Škofljico. Predviden termin vseh tekem je sreda, 24. september.

V novi sezoni pokalnega tekmovanja bo nastopilo 37 ekip. Med njimi so vse (36), ki tekmujejo v članskih ligaških tekmovanjih, pridružila pa se jim je še ekipa iz Preddvora.

V uvodni žreb niso bile uvrščene ekipe LL Grosista Slovana, Gorenja Velenja, Trima Trebnjega in Celja Pivovarne Laško, ki se bodo tekmovanju pridružile v osmini finala.

Ples kroglic je določil pare Koper - Črnomelj, Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica - Škofljica, Dol TKI Hrastnik - Frankstahl Radovljica, Preddvor - Škofja Loka, Kronos - Krka, Rudar - Grosuplje, Nova Gorica - Gorišnica, Kočevje - Ajdovščina in Misteral Krško - Riko Ribnica.

Zmagovalci tekem se bodo uvrstili v šestnajstino finala. Zaključni turnir bo na sporedu 17. in 18. aprila prihodnje leto, naslov brani LL Grosist Slovan.

