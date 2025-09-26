Slovan tesno slavil v Celju, Gorenju prva zmaga sezone

V četrtem krogu rokometne lige NLB je bilo največ oči usmerjenih proti dvorani Zlatorog, kjer sta na derbiju kroga igrala Celje Pivovarna Laško in LL Grosist Slovan (29:31). Ljubljančani so pri treh zmagah, toliko jih ima z odigrano tekmo manj še Ribnica. Že pred tem so rokometaši velenjskega Gorenja premagali Slovenj Gradec s 35:31.

Pomlajena celjska ekipa je prožila izvrsten odpor. Foto: Jure Banfi Osrednja tekma kroga se je v Celju po hudem in enakovrednem boju končala z zmagoslavjem rokometašev Slovana. Celjski mladeniči so favoriziranim rokometašem iz Ljubljane povzročili silne preglavice. V domačem Zlatorogu so prvič povedli v 18. minuti z 10:9, rezultatski nadzor nad tekmeci pa so imeli vse do 47. minute. V tem obdobju so prikazali srčno in bojevito predstavo, v 33. minuti pa so si po golu Andraža Makuca priigrali tudi največjo prednost na tekmi (16:13).

Izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana so dolgo iskali recept za igro domačih rokometašev, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so le uveljavili svoje izkušnje in kadrovsko širino. V 48. minuti so po golu Tima Cokana izenačili na 24:24, dve minuti pozneje pa po dolgem času povedli s 25:24, potem ko je zadel Leon Ljevar. V 52. minuti so si priigrali dva gola naskoka (27:25), a varovanci domačega trenerja Klemna Luzarja niso vrgli puške v koruzo.

Foto: Jure Banfi Tri minute pozneje so po dveh golih Luke Perića izenačili na 27:27, v razburljivi in napeti končnici pa le morali priznati premoč Ljubljančanom. V 58. minuti je bilo še izenačeno (28:28), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so odločili zadetki Ilije Brozovića, Ljevarja in Cokana za vodstvo z 31:28, pa tudi bravurozna obramba Aljaža Panjtarja, ki je preprečil izenačenje na 29:29.

Ljubljanska ekipa je imela v svojih vrstah tri razpoložene igralce. Ljevar je dosegel devet, Cokan osem, Brozović pa sedem golov, v celjski pa sta bila najučinkovitejša Mai Marguč in Andraž Makuc, ki sta dosegla po pet zadetkov.

V četrtem krogu prva zmaga Gorenja

Ekipa Zorana Jovičića je le dosegla prvo zmago. Foto: Aleš Fevžer Velenjska ekipa je dosegla prvo zmago v sezoni 2025/26. Po dveh neodločenih izidih proti tekmecema iz Novega mesta in Ivančne Gorice ter porazu proti Škofji Loki je prvi par točk vpisala proti Slovenj Gradcu. Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića so sijajno odprli tekmo. Po petnajstih minutah igre so vodili z 9:3, lepo prednost šestih golov so imeli še v 22. minuti (14:8). Nato so se v Rdeči dvorani razigrali tudi Korošci, med 22. in 25. minuto so naredili delni izid 4:0 in več kot prepolovili primanjkljaj v golih (12:14).

Gosti so v začetku drugega polčasa po zadetku Veljka Stanojevića dihali za ovratnik Velenjčanom (19:20). Domači rokometaši so se nato le zbrali, do zadnjega zvoka sirene resda niso niti enkrat pogledali v hrbet trdoživim rokometašem iz Slovenj Gradca, za prvo zmago pa so se morali pošteno potruditi. Za prvi par točk je najzaslužnejši Grk Nikolaos Tzortzinis z devetimi goli, medtem ko sta Tarik Velić in Amir Bašić za zmago prispevala po pet zadetkov. V gostujoči zasedbi je bil najučinkovitejši Tjaž Štaleker s petimi goli.

Liga NLB, 4. krog:

Petek, 26. september:

Sobota, 27. september:

Lestvica:

Preberite še: