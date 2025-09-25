Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Četrtek,
25. 9. 2025,
17.02

48 minut

rokomet pokal Slovenije

Žreb

Znani pari drugega kroga rokometnega pokala

Pe. M.

Lovoriko brani Slovan.

Lovoriko brani Slovan.

Foto: Filip Barbalić

Na sedežu Rokometne zveze Slovenije (RZS) v Ljubljani so izžrebali pare 2. kroga Pokala Slovenije. Za vstop v osmino finala se bo borilo dvanajst parov.

Na drugi stopnički letošnjega pokalnega tekmovanja za rokometaše je ples kroglic v pare postavil naslednje ekipe: Velika Nedelja : Drava Ptuj, Herz Šmartno : Krka, Koper : Riko Ribnica, Butan Plin Izola : DRŠ Sebastjana Soviča, Arcont Radgona : Alples Železniki, Maribor Branik : Škofljica, Frankstahl Radovljica : Jeruzalem Ormož, Nova Gorica : Dobova, Ljubljana : Škofja Loka, Mokerc KIG : Slovenj Gradec, Ajdovščina : Grosuplje in Sevnica : Radeče Papir Nova, so sporočili iz RZS.

V novo sezono Pokala Slovenije je vstopilo 37 moštev. Po prvem krogu, ki je bil na sporedu pretekla torek in sredo, jih je izpadlo devet.

Kvartet že med top16

Med najboljšimi 16 ekipami pa na tekmece že čakajo ekipe LL Grosista Slovana, Gorenja Velenja, Trima Trebnja in Celja Pivovarne Laško, ki  so zaradi nastopov v evropskih tekmovanjih tja uvrščene neposredno.

Zaključni turnir bo na sporedu 17. in 18. aprila prihodnje leto.

