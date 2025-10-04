Ajdovke napredovale v 3. krog evropskega pokala

Rokometašice Mlinotesta Ajdovščine so na povratni tekmi 2. kroga evropskega pokala v Skopju premagale Čair s 33:27 (14:12) in se uvrstile v naslednji krog.

Zasedba iz Vipavske doline je pred tednom dni na domačem igrišču ugnala ekipo iz Severne Makedonije s 27:24, na povratni pa je s preudarno in učinkovito igro še drugič na kolena položila svojo mednarodno tekmico in slavila s prednostjo šestih golov.

Pri Ajdovkah je v Skopju blestela Ivona Barukčić, ki je dosegla kar 13 golov. Ana Jeras je za zmago prispevala sedem, Teja Treven štiri, Urša Zelnik tri, Špela Bajc in Jelena Gavrilović po 2, Natalija Grandič in Nina Kovšca pa po en gol.

V nedeljo ob 15. uri bodo v 2. krogu evropskega pokala nastopile še rokometašice iz Litije, ki bodo gostovale pri bolgarski Bjali. Litijanke so na prvi domači tekmi slavile z 28:27.

Preberite še: