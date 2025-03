Ponarejeni bankovci krožijo tudi na Štajerskem

Policisti v zadnjem času ugotavljajo pojav unovčevanja ponarejenih bankovcev na Štajerskem in tudi širšem območju Slovenije. Izstopajo ponarejeni bankovci za 50 evrov, pojavljajo pa se tudi primeri unovčevanja ponarejenih bankovcev za 100 in 200 evrov.

Vsem trgovcem, podjetjem in drugim svetujejo, da so pri prejemu bankovcev za plačilo posebej pozorni, in priporočajo uporabo tehničnih pripomočkov za preverjanje pristnosti bankovcev oziroma pozornost na druge morebitne znake, so ob tem sporočili s Policijske uprave Maribor.

Preverijo naj, ali je bankovec pristen.

Ponarejeni bankovci običajno nimajo otipljivega reliefa, vodni znak in varnostna nit morata biti vidna proti svetlobi, pri nagibanju bankovca se na srebrnem traku pristen bankovec spreminja - simbol evra, pozorni naj bodo tudi na arhitekturni motiv, bankovec pa naj dobro pretipajo ali ga obrnejo proti svetlobi, saj bodo zaščitni elementi tako bolj vidni, še svetujejo pri policiji.

Če kdorkoli posumi, da gre za ponaredek, naj pokliče na številko policije - 113.