Avtor:
R. K.

Petek,
6. 2. 2026,
13.49

43 minut

Petek, 6. 2. 2026, 13.49

Policija ujela mladoletnike, ki so z raketami obstreljevali blok

R. K.

Storilci so s pirotehničnimi sredstvi obstreljevali stanovanjski blok in stanovanja, pri tem pa povzročili materialno škodo na steklih balkonskih oken.

Storilci so s pirotehničnimi sredstvi obstreljevali stanovanjski blok in stanovanja, pri tem pa povzročili materialno škodo na steklih balkonskih oken.

Foto: Shutterstock

Koprski policisti so ujeli tri mladoletnike, ki so na novoletni dan na območju strnjenega naselja Markovec v Kopru z raketami obstreljevali stanovanjski blok ter s tem ogrožali življenje ljudi in povzročili materialno škodo. Storilci so dogodek celo posneli in objavili na družbenih omrežjih.

Policisti PP Koper so na novoletni dan obravnavali kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti. Ugotovili so, da so storilci na območju strnjenega naselja Markovec v Kopru z nepravilno in prepovedano uporabo pirotehnike ogrožali življenje in premoženje ljudi. Policija je prejela več prijav oškodovancev in uvedla preiskavo. 

Ugotovili so, da so storilci s pirotehničnimi sredstvi obstreljevali stanovanjski blok in stanovanja, pri tem pa povzročili materialno škodo na steklih balkonskih oken. "Takšno ravnanje bi lahko hitro privedlo do hudih poškodb ljudi ali požara v strnjenem naselju ter posledično do velike premoženjske škode. Za tako kaznivo dejanje je zagrožena kazen do petih let zapora," so pojasnili na Policijski upravi Koper. 

Mladoletniki so dogodek posneli in objavili na družbenih omrežjih.

Enega od mladoletnikov so že obravnavali

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da so kaznivega dejanja osumljeni trije mladoletniki z območja Kopra. Dva sta stara 15 let, eden pa 16 let. Enega od osumljenih mladoletnikov so v preteklosti že obravnavali zaradi prekrškov, povezanih s pirotehniko. 

Policisti so opravili razgovore s starši, ki so bili seznanjeni s prepovedanim ravnanjem mladoletnikov. Za navedeno kaznivo dejanje bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo, o zadevi pa bo obveščen tudi center za socialno delo, so sporočili s policije. 

Po dosedanjih ugotovitvah obstaja sum, da mladoletniki pirotehniko kupujejo prek spleta oziroma od drugih oseb. "Zelo skrb vzbujajoče bi bilo, če bi pirotehniko, ki ni dovoljena za uporabo otrokom in mladoletnikom, dobavljali oziroma omogočali starši," še pravijo na policiji. Ob tem so opozorili, da so starši dolžni ozaveščati in skrbeti za otroke in mladostnike. 

