SD v volilnem programu z ukrepi za dogovor o miru, razvoju in blaginji

SD v svojem volilnem programu postavlja tri prioritete, to so mir, razvoj in blaginja, pri čemer poudarjajo, da Slovenija v času velikih sprememb nujno potrebuje dogovor o prihodnosti. Ta ni šibkost, pač pa moč, je ocenil predsednik SD Matjaž Han. Prepričan je, da ima stranka znanje in izkušnje, da ljudem vrne upanje za varno prihodnost.

Han je na programski konferenci v nagovoru zbranim zagotovil, da slišijo ljudi na terenu. Prepričan je, da je v aktualnih razmerah prednost SD, da ni stranka zaletavih ljudi, nepremišljenih potez ali zaprtih vrat, pač pa stranka, ki dela za ljudi. Teh pa ne zanimajo politične igre in tekmovanje političnih egov, pač pa odgovori na ključna vprašanja za prihodnost, na katere SD odgovor ima, je zatrdil. Pri tem je izpostavil zagotavljanje miru, socialne varnosti, odpravo draginje in izboljšanje življenjskega standarda ljudi. "Nikogar ne bomo pustili samega," obljublja Han.

Ocenil je, da bo SD po volitvah 22. marca bistveno močnejša. "Verjamem, da se lahko približamo oziroma gremo proti 15 odstotkom," je dejal. Odgovor o povolilnem sodelovanju bodo dale volitve, si pa želijo levosredinsko vlado z močno SD, še pravi.

"Mi smo bili že vodilna stranka, bili smo tudi stranka, ki je imela kar nekaj poslancev. Osebno imam željo, ki jo bom seveda delil z našimi ljudmi, ampak verjamem, da se lahko približamo oziroma gremo proti 15 odstotkom, to je moja realna ocena," možnosti svoje stranke na marčevskem izrekanju volivcev vidi Han.

Obenem je napovedal, da bodo 4. februarja predstavili tudi kandidatno listo stranke, ki je po večini že sestavljena. Kandidirala bo tudi večina aktualnih poslancev, ne bo pa med njimi Predraga Bakovića, ki odhaja v pokoj.

Obljubljajo sprejem desetletnega socialnega in razvojnega sporazuma Slovenije

V nagovoru pa je sicer večkrat izpostavil pomen dogovarjanja. Pomembnih odločitev se namreč ne sprejema čez noč ali za zaprtimi vrati, pač pa v širšem razmisleku s socialnimi partnerji, civilno družbo, "preprosto z ljudmi", je dejal. Tudi v programu stranka obljublja sprejem desetletnega socialnega in razvojnega sporazuma Slovenije ter zapis socialnega dialoga v ustavo.

Na področju zunanje politike poudarjajo načelno, verodostojno in odgovorno zunanjo politiko z oblikovanim širokim soglasjem ter aktivno vlogo Slovenije v razširjeni Evropi in po svetu. V programu so nanizali tudi ukrepe za okoljsko, prehransko in podnebno varnost, med drugim bi prenovili sistem varstva pred naravnimi nesrečami, okrepili civilno zaščito ter prehransko samooskrbo.

Obljubljajo celovito davčno reformo, ki bo ob znižani obremenitvi dela in povečani obremenitvi premoženja javnofinančno nevtralna. Predlagajo progresivno obdavčitev vsega premoženja z letnim davkom v višini od 0,1 do največ 0,5 odstotka vrednosti premoženja. Hkrati pa obljubljajo iskanje rešitev za pravičnejšo ureditev prispevkov za socialno varnost, med drugim preoblikovanje obveznega zdravstvenega prispevka ter izenačitev prispevnih stopenj za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Na področju gospodarstva se bo SD zavzemala za inovacijsko, visokotehnološko in trajnostno gospodarstvo, ki v vseh regijah ustvarja delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Izpostavljajo tudi aktivno vlogo države z vlaganji ter spodbujanje investicij.

Za zagotavljanje blaginje prebivalstva pa med ukrepi naštevajo zavzemanje za univerzalno in pravočasno dostopnost do osebnega zdravnika, ginekologa, pediatra in zobozdravnika, javna vlaganja v izobraževanje in postopno uvedbo brezplačnega vrtca za vse. Obljubljajo tudi vzpostavitev t. i. sklada za varno starost oz. demografskega sklada, pravično usklajevanje pokojnin, boljše pogoje za delo upokojencev ter vlaganja v oskrbo in infrastrukturo za starejše.

Člani konference za zdaj o predlaganih ukrepih volilnega programa še razpravljajo, zatem bo sledilo tudi potrjevanje programa.