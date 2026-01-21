Predsednik vlade Robert Golob je v izjavi za medije spregovoril o aktualnem zunanjepolitičnem dogajanju. Povedal je, da Slovenija ne bo sprejela povabila ameriškega predsednika Donalda Trumpa za sodelovanje v njegovem Odboru za mir, saj to vabilo "nevarno posega v širši mir mednarodne ureditve in ne samo v umiritve razmer v Gazi".

"Slovenija ostaja trdno zavezana spoštovanju mednarodnega prava in mednarodni ureditvi, ki temelji na ureditvi Združenih narodov. Prepričani smo, da je za državo, kot je naša, ta mednarodna ureditev najboljša mogoča zaščita naših nacionalnih interesov in tudi porok za to, da lahko živimo v miru. Iz tega razloga v tem trenutku ocenjujemo, da še ni nastopil čas, da bi se pridružili povabilu za delo v Odboru za mir ameriškega predsednika," je v izjavi povedal premier Golob.

Napovedanega srečanja v Davosu se ne bo udeležil

Čeprav se jim zdi vsaka pobuda, ki lahko umiri razmere na Bližnjem vzhodu, pohvale vredna, to povabilo po mnenju pravnih služb nevarno posega v širši mir mednarodne ureditve in ne samo v umiritve razmer v Gazi. "Zaradi tega bomo pozorno spremljali razvoj dogodkov, sam pa se jutri v Davosu ne bom udeležil napovedanega srečanja oziroma podpisa, temveč bomo zvečer v Bruslju iskali enotnost in odločnost vseh evropskih držav, da damo odgovor, ki bo skupen. Verjamem, da bo na prvem mestu pravica do ozemeljske celovitosti, suverenosti in nedotakljivosti meja. S tem nimam v mislih samo Grenlandije, ampak širšega področja mednarodnih odnosov," je izpostavil.

Če želimo, da bo mednarodna skupnost spet nekoč živela v globalnem miru, je po mnenju Roberta Goloba to edina mogoča pot naprej. "Tega se zelo dobro zavedamo in – še preden bi se pojavile kakršnekoli partikularne težnje kogarkoli v Evropi – mislim, da imamo še dovolj časa, da to v ustreznem času preprečimo," je sklenil svojo izjavo.

Dodal je, da bi znotraj ožjega mandata, ki bi urejal povojno obnovo Gaze in morda Zahodnega brega, Slovenija sprejela sodelovanje.