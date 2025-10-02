Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Š. L.

Četrtek,
2. 10. 2025,
22.48

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Crvena zvezda Partizan Panathinaikos Fenerbahče Barcelona Real Madrid Stefan Joksimović Baskonia Josh Nebo Vlatko Čančar Vlatko Čančar Olimpia Milano Klemen Prepelič Dubaj Evroliga Evroliga

Četrtek, 2. 10. 2025, 22.48

6 minut

Evroliga, 2. krog

Čančar brez točke, Obst z devetimi trojkami potopil Zvezdo

Avtorji:
M. P., Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Bayern Andreas Obst | Andreas Obst je iz 13 poskusov zadel kar devet trojk. | Foto Guliverimage

Andreas Obst je iz 13 poskusov zadel kar devet trojk.

Foto: Guliverimage

S tremi tekmami se je začel drugi krog evrolige. Milanska Olimpia z Vlatkom Čančarjem in Joshom Nebom je pri Partizanu izgubila z 78:80. Čančar v desetih minutah ni dosegel ne točke ne skoka, le eno žogo je izgubil. Nebo je dosegel 10 točk in imel šest skokov. Crvena zvezda je s 97:88 zmagala pri Bayernu. Kar 31 točk je dal nemški reprezentant Andreas Obst. Zadel je devet trojk. Real Madrid je z 89:77 premagal Olympiacos.

V petek bo Dubaj s Klemnom Prepeličem gostoval pri Monacu, Baskonia z mladim Stefanom Joksimovićem pa čaka gostovanje pri Asvelu.

V končnico se bo neposredno uvrstilo prvih šest ekip, možnosti bodo imele v dodatnem razigravanju še naslednje štiri, prvak pa bo znan v Atenah.

Evroliga, 2. krog:

Četrtek, 2. oktober

Petek, 3. oktober

Lestvica: 

Zvezdan Mitrović, Emil Tedeschi, Cedevita Olimpija
Sportal Skrbi za Mitrovića: "Ne vem, kako dolgo bo še odsoten"
Crvena zvezda Partizan Panathinaikos Fenerbahče Barcelona Real Madrid Stefan Joksimović Baskonia Josh Nebo Vlatko Čančar Vlatko Čančar Olimpia Milano Klemen Prepelič Dubaj Evroliga Evroliga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.