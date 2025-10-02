Četrtek, 2. 10. 2025, 22.48
Evroliga, 2. krog
Čančar brez točke, Obst z devetimi trojkami potopil Zvezdo
S tremi tekmami se je začel drugi krog evrolige. Milanska Olimpia z Vlatkom Čančarjem in Joshom Nebom je pri Partizanu izgubila z 78:80. Čančar v desetih minutah ni dosegel ne točke ne skoka, le eno žogo je izgubil. Nebo je dosegel 10 točk in imel šest skokov. Crvena zvezda je s 97:88 zmagala pri Bayernu. Kar 31 točk je dal nemški reprezentant Andreas Obst. Zadel je devet trojk. Real Madrid je z 89:77 premagal Olympiacos.
V petek bo Dubaj s Klemnom Prepeličem gostoval pri Monacu, Baskonia z mladim Stefanom Joksimovićem pa čaka gostovanje pri Asvelu.
V končnico se bo neposredno uvrstilo prvih šest ekip, možnosti bodo imele v dodatnem razigravanju še naslednje štiri, prvak pa bo znan v Atenah.
Evroliga, 2. krog:
Četrtek, 2. oktober
Petek, 3. oktober