Čančar brez točke, Obst z devetimi trojkami potopil Zvezdo

S tremi tekmami se je začel drugi krog evrolige. Milanska Olimpia z Vlatkom Čančarjem in Joshom Nebom je pri Partizanu izgubila z 78:80. Čančar v desetih minutah ni dosegel ne točke ne skoka, le eno žogo je izgubil. Nebo je dosegel 10 točk in imel šest skokov. Crvena zvezda je s 97:88 zmagala pri Bayernu. Kar 31 točk je dal nemški reprezentant Andreas Obst. Zadel je devet trojk. Real Madrid je z 89:77 premagal Olympiacos.

V petek bo Dubaj s Klemnom Prepeličem gostoval pri Monacu, Baskonia z mladim Stefanom Joksimovićem pa čaka gostovanje pri Asvelu.

V končnico se bo neposredno uvrstilo prvih šest ekip, možnosti bodo imele v dodatnem razigravanju še naslednje štiri, prvak pa bo znan v Atenah.

Evroliga, 2. krog:

Četrtek, 2. oktober

Petek, 3. oktober

Lestvica: